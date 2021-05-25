В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Белл Центре» 25 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

Текущий раунд плей-офф канадский клуб из провинции Квебек начал с победы. На «Скотиабанк Арене» «Хабс» забросили победную шайбу в меньшинстве и обыграли «Торонто» с минимальным перевесом (2:1).

Во второй гостевой встрече «Монреаль» был уже прижат. За час игры «славные» пропустили пять голов, ответив лишь одной шайбой (1:5). В данном поединке «трехцветные» нанесли 23 броска в створ, реализовав 4.35% шансов.

Регулярный чемпионат «Монреаль» завершил на четвертом месте в турнирной таблице Северного дивизиона. Для выхода в плей-офф команде Доминика Дюшарма хватило 59 баллов.

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В 56 поединках «регулярки» «Монреаль» завоевал 24 победы. В 20 встречах «Хабс» оказались сильнее в основное время. Всего же «трехцветные» заработали 52.7% очков, что является худшим показателем среди всех участников плей-офф.

«Торонто»

Ребята из Онтарио на старте Кубка Стэнли выступили не лучшим образом. Они активнее играли впереди, однако позволили в третьем периоде забить сопернику, который был в меньшинстве. «Листочки» остались ни с чем (1:2).

Выровнять положение дел «Торонто» удалось во втором поединке. В этой встрече 5 бросков в створ из 34 со стороны хозяев превратились в голы (5:1). В данном матче «Мэйпл Лифс» реализовали 14.71% моментов.

В турнирной таблице Северного дивизиона коллектив Шелдона Кифа оказался на первой позиции. В 56 матчах регулярного сезона «кабаны» завоевали 77 баллов.

В ходе «регулярки» «Торонто» сумел оформить 35 побед, 29 удачных исходов коллектив из Онтарио обеспечил в основное время. Всего же «Мэйпл Лифс» набрали очки в 68.8% матчей.

Прогноз и ставка

Победа «Монреаля» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Торонто» — 2.05.

После крупного поражения в гостях «Монреаль», потерявший лидерство в серии, хотел бы дома сыграть первым номером .

На своем льду ребята Дюшарма внимательнее будут относиться к моментам и повоюют за право повести в данном противостоянии. Наши прогноз и ставка — победа «Монреаля» в матче за 2.19.