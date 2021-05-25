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    На своем льду «Монреаль» поведет в серии?

    «Монреаль» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч Кубка Стэнли 25 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Торонто»
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    Кори Перри
    В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Белл Центре» 25 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 25 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Монреаль»

    Текущий раунд плей-офф канадский клуб из провинции Квебек начал с победы. На «Скотиабанк Арене» «Хабс» забросили победную шайбу в меньшинстве и обыграли «Торонто» с минимальным перевесом (2:1).

    Во второй гостевой встрече «Монреаль» был уже прижат. За час игры «славные» пропустили пять голов, ответив лишь одной шайбой (1:5). В данном поединке «трехцветные» нанесли 23 броска в створ, реализовав 4.35% шансов.

    Регулярный чемпионат «Монреаль» завершил на четвертом месте в турнирной таблице Северного дивизиона. Для выхода в плей-офф команде Доминика Дюшарма хватило 59 баллов.

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    В 56 поединках «регулярки» «Монреаль» завоевал 24 победы. В 20 встречах «Хабс» оказались сильнее в основное время. Всего же «трехцветные» заработали 52.7% очков, что является худшим показателем среди всех участников плей-офф.

    «Торонто»

    Ребята из Онтарио на старте Кубка Стэнли выступили не лучшим образом. Они активнее играли впереди, однако позволили в третьем периоде забить сопернику, который был в меньшинстве. «Листочки» остались ни с чем (1:2).

    Выровнять положение дел «Торонто» удалось во втором поединке. В этой встрече 5 бросков в створ из 34 со стороны хозяев превратились в голы (5:1). В данном матче «Мэйпл Лифс» реализовали 14.71% моментов.

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    • В турнирной таблице Северного дивизиона коллектив Шелдона Кифа оказался на первой позиции. В 56 матчах регулярного сезона «кабаны» завоевали 77 баллов.

    В ходе «регулярки» «Торонто» сумел оформить 35 побед, 29 удачных исходов коллектив из Онтарио обеспечил в основное время. Всего же «Мэйпл Лифс» набрали очки в 68.8% матчей.

    Прогноз и ставка

    Победа «Монреаля» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Торонто» — 2.05.

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    После крупного поражения в гостях «Монреаль», потерявший лидерство в серии, хотел бы дома сыграть первым номером.

    На своем льду ребята Дюшарма внимательнее будут относиться к моментам и повоюют за право повести в данном противостоянии. Наши прогноз и ставка — победа «Монреаля» в матче за 2.19.

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