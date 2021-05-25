В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «BB&T Центре» 25 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Ребята из Санрайза начинали данную серию на своем льду. В первом поединке зрители увидели голевую перестрелку, в которой «пантеры» в итоге оказались проигравшими (4:5).

Во второй встрече в родных стенах «Флорида» также изо всех сил пыталась биться с «Тампой» на равных, но не смогла противостоять «молниями» (1:3). Домашнюю часть серии «коты» провалили.

На «Амали Арене» коллектив Джоэля Кенневилля вышел совершенно с другим настроем. В третьем поединке серии снова была результативная заруба, которая закончилась в пользу «Пантерз» в добавочном периоде (5:6 ОТ).

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В четвертой игре «Флорида» слилась уже крупно (2:6). В регулярном сезоне «коты» сумели финишировать вторыми в Центральном дивизионе, набрав 79 очков в 56 поединках.

«Тампа-Бэй»

Другая команда из Флориды начала активно защищать титул чемпионов уже на старте серии. В «BB&T Центре» «Тампа» добыла парочку побед над принципиальным соперником из одного штата (5:4; 3:1).

С уверенным преимуществом «Тампа-Бэй» отправилась домой, где устроила голевую дуэль с «Флоридой», которая перевалила за час основного времени. В овертайме «молнии» уступили (5:6 ОТ).

Во второй домашней встрече команда Джона Купера поразила своей точностью . Нанеся по воротам «Флориды» 26 бросков, «Тампа» реализовала 23.08% созданных моментов, благодаря чему она крупно победила (6:2).

Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» завершила на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 встречах она набрала 75 очков.

Прогноз и ставка

Победа «Флориды» оценивается в 2.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.32

Самым легким для «Тампы» оказался их последний поединок с «Флоридой». В остальных матчах «молнии» вырывали победу в плотной борьбе.

Очевидно, что сейчас команда Купера, которая находится в шаге от четвертьфинала, сделает все, чтобы оформить путевку в следующий раунд на чужом льду. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с форой -1 за 2.43.