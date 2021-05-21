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    Лидеры Северного дивизиона начнут плей-офф с победы?

    «Торонто» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 1.81) на хоккейный матч Кубка Стэнли 21 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Монреаль»
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    Морган Райлли
    В матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 21 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. «Торонто» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Мая 2021 года
    Торонто
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    •  Торонто 02:30 Монреаль Монреаль
  • Кубок Стэнли
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    «Торонто»

    Канадская команда из Онтарио закончила чемпионат на первом месте в турнирной таблице Северного дивизиона. В 56 поединках «Мэйпл Лифс» смогли заработать 77 очков.

    В 56 встречах «листочки» одержали 36 побед. Из них 29 «Торонто» затащил в основное время. Кроме того, канадский клуб является одним из лучших в текущем сезоне по проценту набранных баллов — 68.8%.

    Незадолго до завершения сезона подопечные Шелдона Кифа стрельнули серией из пяти побед. В этом отрезке «кабаны» обыграли «Виннипег» (5:3; 4:1), «Монреаль» (4:1) и «Ванкувер» (4:1; 5:1).

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    Далее было поражение от «Монреаля» (2:3 ОТ) и две победы над «Хабс» (5:2; 3:2). В последних встречах чемпионата «Торонто» слился «Оттаве» (3:4 ОТ) и «Виннипегу» (2:4).

    «Монреаль»

    Представители Канады из провинции Квебек набрали в чемпионате 59 баллов. В турнирной таблице Северного дивизиона команда оказалась на четвертой строчке.

    В нынешнем сезоне «Монреаль» порадовал болельщиков победами всего 24 раза. В основное же время «Хабс» выиграли в 20 встречах. А свои очки «трехцветные» завоевали в 52.7% поединков.

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    • В начале мая подопечные Доминика Дюшарма трижды кряду взяли верх над соперниками. Они разобрались с «Виннипегом» (5:3), «Оттавой» (3:2 ОТ) и «Торонто» (3:2 ОТ).

    А пять последних матчей сезона «Монреаль» провалил. Сперва он крупно влетел «Оттаве» (1:5) и дважды слился «Торонто» (2:5; 2:3). Позже «Хабс» оказались слабее «Эдмонтона» (3:4 ОТ; 3:4 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Торонто» оценивается в 1.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Монреаля» — 3.70.

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    К первому поединку плей-офф «Монреаль» подходит не с лучшим настроением, учитывая, как «славные» завершили «регулярку».

    Команда Шелдона Кифа на правах хозяев и лидеров дивизиона по делу считается фаворитом. Дома «кабаны» разберутся с гостями, испытывающими трудности. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» за 1.81.

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