В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Бостон» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «ТД Гарден» 20 мая. Начало встречи — в 01:30 мск. «Бостон» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Плей-офф Кубка Стэнли команда из Массачусетса начала с напряженной зарубы с «Вашингтоном» 16 мая. В тот вечер игра неуступчивых команд дошла до овертайма, где «Брюинз» пропустили гол на 4-й минуте (2:3 ОТ).

Во втором поединке серии «Бостон» был настроен на реванш. Подопечные Брюса Кэссиди «перебили» «Вашингтон» в атаке, а вырвать победу им удалось только в дополнительное время (4:3 ОТ).

Регулярный чемпионат «медведи» завершили на третьем месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 56 играх команда смогла заработать 73 зачетных балла.

Все прогнозы на НХЛ

В нынешнем розыгрыше НХЛ «Бостон» победил в 33 встречах, 25 игр завершились в пользу «Брюинз» в основное время. Всего же «мишки» набрали очки в 65.2% поединков.

«Вашингтон»

Столичный коллектив стартовал в Кубке Стэнли с непростой победы над «Бостоном». Соперники на «Кэпитал Уан Арене» выглядели ровно, но шайба Ника Дауда в овертайме принесла хозяевам желаемый результат (3:2 ОТ).

Хуже «Вашингтон» выглядел во втором поединке против «Бостона». Подопечные Питера Лавиолетта были менее активными впереди, однако благодаря хорошей реализации смогли дотянуть до дополнительного времени, где все же уступили (3:4 ОТ).

В регулярном сезоне команда из округа Колумбия оказалась на второй строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 56 поединках «Кэпс» заработали 77 баллов.

В «регулярке» «Вашингтон» забил 191 гол и одержал 36 побед, 29 из которых столичные ребята оформили за час игры. С набранными очками «Кэпс» остались в 68.8% случаев.

Прогноз

Победа «Бостона» оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Вашингтона» — 2.98.

Когда серия переехала в Массачусетс, «Брюинз» сразу же стали фаворитами домашних матчей. Однако «Кэпс» показали, что даже не с самой яркой игрой впереди они способны на многое.

В гостях столичные ребята должны собраться и выдать очередное годное выступление. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» или ничья с коэффициентом 1.66.