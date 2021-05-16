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    Как на своем льду «Питтсбург» встретит соперников с Бруклина?

    «Питтсбург» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.82) на хоккейный матч Кубка Стэнли 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Айлендерс»
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    Юусо Рикола
    В матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Питтсбург» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 16 мая. Начало встречи — в 19:00 мск. «Питтсбург» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Питтсбург»

    Коллектив из Питтсбурга, Пенсильвания, стал первым клубом «Востока». В 56 играх он заработал 77 очков и забросил 196 шайб, что делает его еще и самым результативным в дивизионе.

    Во второй половине апреля «Питтсбург» успел стрельнуть серией из четырех побед дома, в ходе которой он трижды прошелся по «Нью-Джерси» (7:6; 5:1; 4:2), а затем минимально обыграл «Бостон» (1:0).

    После этой серии «Пенс» уступили «Бостону» (1:3) и дважды огорчили «Вашингтон» на «Кэпитал Уан Арене» (5:4 ОТ; 3:0). Далее «пингвинов» ожидало дерби Пенсильвании.

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    В противостоянии с «Филадельфией» «Питтсбург» крупно слился (2:7) и разгромил противников (7:3). В заключительных встречах «Пенс» прошли «Баффало» (8:4; 1:0).

    «Айлендерс»

    Команда из Нью-Йорка в итоговом зачете Восточного дивизиона опустилась на четвертое место. В 56 встречах регулярного первенства она смогла заработать 71 балл.

    За все матчи «регулярки» в сетке «Айлендерс» побывало 128 шайб, что делает «Айлс» самыми надежными на «Востоке» по игре в обороне. Однако концовку чемпионата «островитяне» откровенно смазали.

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    • В семи поединках из десяти заключительных подопечные Барри Троца проиграли. Трижды в этой серии они слились «Вашингтону» (0:1 Б; 3:6; 0:1). А затем были две победы над «Рейнджерс» (4:0; 3:0).

    После удачного дерби «Айлендерс» успели проиграть «Баффало» (2:4; 3:4 Б) и «Нью-Джерси» (1:2). А после победы над «Девилз» во второй стыковой встрече (5:1) «Айлс» уступили «Бостону» (2:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Питтсбурга» в первой игре Кубка Стэнли оценивается в 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Айлендерс» — 2.73.

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    «Островитяне» в финальном этапе НХЛ позволили себе валять дурака. Да, они гарантировали выход в плей-офф, однако итоговые результаты не могут не напрягать.

    Очевидно, что на своем льду «пингвины» со своей сильной атакой готовы устроить «Айлендерс» «теплый» прием. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» не проиграет и тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.82.

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