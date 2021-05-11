ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» выиграла 9-й титул кряду«Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда Маркос АлонсоПраздник не состоялся. «Челси» отсрочил чемпионство «МанСити» «Чикаго» НХЛ. «Чикаго» обыграл «Даллас», «Калгари» разгромил «Оттаву»
  • 09:51
    • Медведев вернулся на вторую позицию в рейтинге ATP
  • 12:15
    • «Ювентус» может уволить Пирло перед матчем против «Сассуоло»
  • 11:56
    • «Реал» определился с заменой для Рамоса и Варана
  • 07:14
    • Женская сборная России по керлингу проиграла Швейцарии в финале ЧМ
  • 23:53
    • «Реал» спасся от поражения в матче с «Севильей»
  • 23:39
    • «Милан» разгромил «Ювентус» в Турине
    Все новости спорта

    Порадует ли голами дерби Флориды?

    «Флорида» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 1.75) на хоккейный матч НХЛ 11 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Тампа-Бэй»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сэм Беннетт
    В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «BB&T Центре» 11 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 11 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Флорида»

    Хоккейная команда из Санрайза в 55 встречах регулярного первенства набрала 77 очков. В таблице Центрального дивизиона она закрепилась на второй позиции.

    Дома «Флорида» последний раз проигрывала 23 апреля. Это был матч с «Каролиной» (2:4). А в следующем поединке с «Кейнс» на своем льду «коты» оказались сильнее (4:3 ОТ).

    После домашних матчей с «ураганами» подопечные Джоэля Кенневилля четырежды сыграли на выезде. В гостевых встречах «пантеры» уступили (1:4) и победили (7:4) «Нэшвилл», а также прибили «Чикаго» (4:3 ОТ; 5:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    Два последних матча «Флорида» провела на своем льду. В родных стенах «пантеры» взяли верх над «Далласом» (5:4 ОТ) и разгромили «Тампу-Бэй» (5:1).

    «Тампа-Бэй»

    Другая команда из Флориды в 55 поединках регулярного чемпионата сумела заработать 75 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на третьем месте.

    Четыре последних матча в апреле «Тампа-Бэй» выиграла. Пару раз она одолела «Коламбус» (3:1; 4:3 ОТ), после чего взяла верх над «Чикаго» (7:4) и «Далласом» (3:0).

  • НХЛ. «Чикаго» обыграл «Даллас», «Калгари» разгромил «Оттаву»
  • В ночь на 10 мая в регулярном чемпионате НХЛ состоялись два поединка
  • Сегодня

    • Прервалась серия «Тампы» в далеко не очевидном поединке против «Детройта» на «Литл Сизарс Арене» (0:1 Б). Но затем «молнии» смогли взять у «крылышек» реванш (2:1).

    Позже «Тампа-Бэй» на «Амали Арене» по разу победила (6:2) и проиграла (2:5) «Далласу». А в своем последнем матче подопечные Джона Купера крупно влетели «Флориде» (1:5).

    Прогноз

    Победа «Флориды» оценивается в 2.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.50.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Два последних противостояния соперников из одного штата остались за «пантерами». А в шести встречах из семи в текущем сезоне команды забивали 6+ голов.

    Поэтому в финальной дуэли принципиальных противников заброшенных шайб снова должно быть много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Костюк — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хачанов — Дельбонис
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Макхейл — Звонарева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бетис — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.12
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Луго
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Порту — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Монреаль — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Диего Симеоне
  • На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения
    • 22:07 06/05/2021     Жозе Моуринью
  • Смелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
    • 15:13 05/05/2021     «Манчестер Сити» — ПСЖ
  • В шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул
    • 02:20 05/05/2021
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 11.05.2021. Прогнозы на хоккей. Порадует ли голами дерби Флориды?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры