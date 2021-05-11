В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «BB&T Центре» 11 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Хоккейная команда из Санрайза в 55 встречах регулярного первенства набрала 77 очков. В таблице Центрального дивизиона она закрепилась на второй позиции.

Дома «Флорида» последний раз проигрывала 23 апреля. Это был матч с «Каролиной» (2:4). А в следующем поединке с «Кейнс» на своем льду «коты» оказались сильнее (4:3 ОТ).

После домашних матчей с «ураганами» подопечные Джоэля Кенневилля четырежды сыграли на выезде. В гостевых встречах «пантеры» уступили (1:4) и победили (7:4) «Нэшвилл», а также прибили «Чикаго» (4:3 ОТ; 5:5).

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Два последних матча «Флорида» провела на своем льду. В родных стенах «пантеры» взяли верх над «Далласом» (5:4 ОТ) и разгромили «Тампу-Бэй» (5:1).

«Тампа-Бэй»

Другая команда из Флориды в 55 поединках регулярного чемпионата сумела заработать 75 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на третьем месте.

Четыре последних матча в апреле «Тампа-Бэй» выиграла. Пару раз она одолела «Коламбус» (3:1; 4:3 ОТ), после чего взяла верх над «Чикаго» (7:4) и «Далласом» (3:0).

Прервалась серия «Тампы» в далеко не очевидном поединке против «Детройта» на «Литл Сизарс Арене» (0:1 Б). Но затем «молнии» смогли взять у «крылышек» реванш (2:1).

Позже «Тампа-Бэй» на «Амали Арене» по разу победила (6:2) и проиграла (2:5) «Далласу». А в своем последнем матче подопечные Джона Купера крупно влетели «Флориде» (1:5).

Прогноз

Победа «Флориды» оценивается в 2.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.50.

Два последних противостояния соперников из одного штата остались за «пантерами». А в шести встречах из семи в текущем сезоне команды забивали 6+ голов.

Поэтому в финальной дуэли принципиальных противников заброшенных шайб снова должно быть много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.75.