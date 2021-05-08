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    Сколько голов будет в очередной игре «Тампы»?

    «Тампа-Бэй» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 1.81) на хоккейный матч НХЛ 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Даллас»
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    Эрик Чернак
    В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «Амали Арене» 8 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    Коллектив из Флориды имеет в своем активе 75 очков, добытых в 53 встречах регулярного первенства. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на втором месте.

    На своем льду «Тампа-Бэй» проигрывала последний раз 21 апреля. Тогда на «Амали Арене» хозяева крупно влетели «Каролине» (1:4). Позже команда провела серию из четырех побед.

    В двух поединках подопечные Джона Купера разобрались с «Коламбусом» (3:1; 4:3 ОТ). Далее «молнии» победили «Чикаго» (7:4) и разгромили «Даллас» (3:0).

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    Затем состоялся выезд в Мичиган, где «Тампа-Бэй» проиграла «Детройту» (0:1 Б) и взяла верх над «Ред Уингз» (2:1). В последнем матче «молнии» раскатали «Даллас» (6:2).

    «Даллас»

    В турнирной таблице Центрального дивизиона техасцы находятся на пятом месте. В 53 встречах регулярного чемпионата им удалось заработать 56 баллов.

    25 апреля «Даллас» на «Литл Сизарс Арене» вырвал победу у «Детройта» (2:1 ОТ), а двумя днями позже «Старз» разобрались с «Каролиной» на своем льду (4:3 ОТ).

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    • С того момента прошло еще пять встреч. Однако во всех тех матчах «шерифы» проиграли. Серия потерь в важных поединках началась со второй дуэли с «Каролиной» (1:5).

    Затем подопечные Рика Боунесса крупно влетели «Тампе-Бэй» (0:3), а позже они были обыграны «Нэшвиллом» (0:1 ОТ) и «Флоридой» (4:5 ОТ). В последнем поединке «Старз» снова слились «Тампе» (2:6).

    Прогноз

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.05, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Далласа» — 3.32.

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    В грядущем поединке «Далласу» нужно брать очки, чтобы у команды сохранились шансы на плей-офф. Однако в очных поединках с «Тампой» «шерифы» играют неудачно.

    Гостям из Техаса необходимо действовать первым номером, но сделать это крайне сложно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.81.

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