ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — ПСЖВ шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул «Бавария» близка к чемпионствуИнтрига в Бундеслиге. Три главных вопроса перед финишем сезона Ромелу ЛукакуНовая династия? Спустя больше десяти лет «Интер» вновь сильнейший в Италии
  • 11:50
    • РФС сделал заявление по ситуации с болельщиками «Локомотива» в Санкт-Петербурге
  • 11:20
    • Кузнецов может покинуть «Вашингтон»
  • 23:54
    • «Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Тампа» снова легко справится с «Далласом»?

    «Тампа-Бэй» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 1.59) на хоккейный матч НХЛ 6 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг Прогнозы на Даллас Старз
    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Барклай Гудроу
    В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «Амали Арене» 6 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    Команда из Флориды уже мысленно готовится к плей-офф. В «регулярке» она провела 52 встречи и заработала в них 73 очка. В таблице Центрального дивизиона «молнии» идут третьими.

    Последнее домашнее поражение «Тампа-Бэй» пережила 21 апреля. В упомянутой игре она крупно влетела «Каролине» (4:1). В четырех следующих поединках «молнии» были непобедимы.

    Сперва на «Амали Арене» подопечные Джона Купера дважды прихлопнули «Коламбус» (3:1; 4:3 ОТ). Затем была гостевая игра с «Чикаго», в которой «Тампа» разнесла соперников (7:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    В последней встрече серии «молнии» разгромили «Даллас» (3:0). В двух недавних поединках коллектив Купера по разу проиграл (0:1 Б) и победил (2:1) «Детройт».

    «Даллас»

    Техасцы постепенно отдаляются от плей-офф. На данный момент они находятся на пятом месте в таблице Центрального дивизиона с 56 очками, добытыми в 52 встречах «регулярки».

    Результаты «Далласа» в последних поединках серьезно помешали их планам отодвинуть «Нэшвилл» от топ-4. В семи предыдущих играх «Старз» потерпели пять поражений.

  • НХЛ. Три очка Свечникова и две результативные передачи Малкина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 мая
  • Сегодня

    • В одном из провальных поединков подопечные Рика Боунесса на «Литл Сизарс Арене» крупно слились «Детройту» (3:7). Позже были победы над «Ред Уингз» (2:1 ОТ) и «Каролиной» (4:3 ОТ).

    В следующих четырех встречах «шерифы» проиграли. На своем льду «Даллас» влетел «Каролине» (1:5), а затем в гостях «Старз» оказались слабее «Тампы» (0:3), «Нэшвилла» (0:1 ОТ) и «Флориды» (4:5 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Далласа» — 3.40.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В последней очной встрече на «Амали Арене» «молнии» добыли крупную победу (3:0), а в их первой игре в текущем во Флориде хозяева и вовсе разнесли «Старз» (5:0).

    В конце «регулярки» «Даллас» вынужден противостоять лидерам Центрального дивизиона, из-за чего его шансы на плей-офф практически равны нулю.

    В очередном гостевом поединке коллектив Боунесса вновь пропустит много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 2.5 с коэффициентом 1.59.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шварцман — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барти — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шанхай Шэньхуа — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Надаль — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Брага — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.85
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 23:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Коламбус — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Авангард» — чемпион
  • Месть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина
    • 01:15 29/04/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    «Тампа-Бэй» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.59), статистика, коэффициенты матча 06.05.2021. Прогнозы на хоккей. «Тампа» снова легко справится с «Далласом»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры