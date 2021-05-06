В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «Амали Арене» 6 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Команда из Флориды уже мысленно готовится к плей-офф. В «регулярке» она провела 52 встречи и заработала в них 73 очка. В таблице Центрального дивизиона «молнии» идут третьими.

Последнее домашнее поражение «Тампа-Бэй» пережила 21 апреля. В упомянутой игре она крупно влетела «Каролине» (4:1). В четырех следующих поединках «молнии» были непобедимы.

Сперва на «Амали Арене» подопечные Джона Купера дважды прихлопнули «Коламбус» (3:1; 4:3 ОТ). Затем была гостевая игра с «Чикаго», в которой «Тампа» разнесла соперников (7:4).

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В последней встрече серии «молнии» разгромили «Даллас» (3:0). В двух недавних поединках коллектив Купера по разу проиграл (0:1 Б) и победил (2:1) «Детройт».

«Даллас»

Техасцы постепенно отдаляются от плей-офф. На данный момент они находятся на пятом месте в таблице Центрального дивизиона с 56 очками, добытыми в 52 встречах «регулярки».

Результаты «Далласа» в последних поединках серьезно помешали их планам отодвинуть «Нэшвилл» от топ-4. В семи предыдущих играх «Старз» потерпели пять поражений.

В одном из провальных поединков подопечные Рика Боунесса на «Литл Сизарс Арене» крупно слились «Детройту» (3:7). Позже были победы над «Ред Уингз» (2:1 ОТ) и «Каролиной» (4:3 ОТ).

В следующих четырех встречах «шерифы» проиграли. На своем льду «Даллас» влетел «Каролине» (1:5), а затем в гостях «Старз» оказались слабее «Тампы» (0:3), «Нэшвилла» (0:1 ОТ) и «Флориды» (4:5 ОТ).

Прогноз

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Далласа» — 3.40.

В последней очной встрече на «Амали Арене» «молнии» добыли крупную победу (3:0), а в их первой игре в текущем во Флориде хозяева и вовсе разнесли «Старз» (5:0).

В конце «регулярки» «Даллас» вынужден противостоять лидерам Центрального дивизиона, из-за чего его шансы на плей-офф практически равны нулю.

В очередном гостевом поединке коллектив Боунесса вновь пропустит много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 2.5 с коэффициентом 1.59.