В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Коллектив из Мичигана имеет на своем счету 41 очко, которое ему удалось завоевать в 49 встречах «регулярки». В рейтинге Центрального дивизиона «Ред Уингз» занимают седьмое место.

9 апреля «Детройт» потерпел разгромное поражение в домашней игре с «Нэшвиллом» (1:7). Но после этого матча «крылья» одержали три победы подряд, чего в текущем сезоне еще не случалось.

Дважды в этой серии команде Джеффа Блашилла удалось разобраться с «Каролиной» (5:4 Б; 3:1), а затем была разгромная победа над «Чикаго» (4:1).

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В следующих нескольких встречах «Детройт» проиграл. Коллектив из Мичигана оказался слабее «Чикаго» (0:4) и «Далласа» (2:3 Б; 2:5). А еще в одном матче с «шерифами» «Ред Уингз» были неотразимы (7:3).

«Даллас»

Техасская команда имеет в своей копилке 50 очков. Эти баллы она заработала в 46 встречах, а в таблице Центрального дивизиона «Старз» занимают пятую строчку.

Последние две игры на чужом льду «Даллас» провел неудачно. В одном из таких матчей «шерифы» оказались слабее «Нэшвилла» (2:3 Б). А после провального поединка с «Предс» команда пять раз подряд выступила у себя дома.

В одной встрече в «Американ Эйрлайнс Центре» «Даллас» сдался «Флориде» (2:3 ОТ). Позже подопечные Рика Боунесса дважды прибили «Коламбус» (4:1; 5:1).

После удачных матчей с «Блю Джекетс» техасцы пару раз одержали верх над «Детройтом» (3:2 Б; 5:2). А еще в одном поединке с «крылышками» «Даллас» серьезно пострадал (3:7).

Прогноз

Победа «Детройта» оценивается в 3.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Далласа» — 1.83.

На «Литл Сизарс Арене» «шерифы» получили от «крылышек» сполна за предыдущие обиды.

Безусловно, «Даллас» попытается отыграться за недавний разгром, но коллектив Блашилла не позволит себе слиться с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — победа «Детройта» с форой +1 за 1.66.