В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 19 апреля. Начало встречи — в 01:30 мск. «Филадельфия» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

В 44 встречах регулярного чемпионата филадельфийская команда сумела заработать всего 46 очков, из-за чего она застряла на шестой строчке в рейтинге Восточного дивизиона.

В десяти своих последних матчах «Филадельфия» успела проиграть 7 раз. Все началось с разгромного поражения от «Баффало» (1:6), после которого «Флайерз» уступили «Айлендерс» (2:3 Б).

После победы над «Бостоном» 6 апреля (3:2 ОТ) оранжевые слились «Брюинз» во второй встрече (2:3), а затем они успели проиграть «Айлендерс» (2:3 Б) и прихлопнуть тот же «Бостон» (3:2).

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В следующих матчах подопечные Алена Виньо потерпели поражения от «Баффало» (3:5) и «Вашингтона» (1:6). Позже «Филадельфия» обыграла «Питтсбург» (2:1 Б), но на следующий день она слилась «Вашингтону» (3:6).

«Айлендерс»

Нью-Йоркская команда также провела в «регулярке» 44 встречи. В них «Айлс» смогли заработать 58 очков. А в таблице Восточного дивизиона они опустились на третью строчку.

В начале этого месяца «Айлендерс» стрельнули серией из четырех матчей без поражений. Стартовала она с красивой победы над «Вашингтоном» в «Нассау Колизеум» (8:4).

После погрома столичных гостей коллектив Барри Троца хлопнул «Флайерз» (3:2 Б; 3:2 Б), а между этими поединками «островитяне» еще раз огорчили «Кэпс» (1:0).

Затем «Айлендерс» крупно проиграли «Рейнджерс» (1:4), но во втором дерби они взяли реванш (3:2 ОТ). Не справились «Айлс» с «Бостоном» в двух последних поединках (1:4; 0:3).

Прогноз

Победа «Филадельфии» оценивается в 2.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Айлендерс» — 2.28.

Несмотря на две крупных неудачи в играх с «Бостоном», «Айлендерс» по-прежнему находятся в хорошей форме. Уж точно они выглядят лучше «Филадельфии», которая в последнее время побеждает по праздникам.

С таким игровым состоянием «летчикам» даже дома будет трудно рассчитывать на успех в поединке с гостями из Нью-Йорка. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» в матче за 1.74.