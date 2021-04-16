В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Детройт» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

В 44 поединках регулярного чемпионата команда из Мичигана заработала 36 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на последней позиции.

Первым соперником «Детройта» в апреле была «Флорида». В гостевой игре в Санрайзе красно-белые потерпели поражение (2:3 ОТ). Уступили «крылья» и «Тампе-Бэй» в следующем матче (1:2).

Но 4 числа текущего месяца ребята Джеффа Блашилла сотворили сенсацию. На «Амали Арене» они раскатали «Тампу» (5:1). Позже «Ред Уингз» дважды влетели «Нэшвиллу» (2:3 Б; 1:7).

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В двух последних поединках «Детройт» встретился с «Каролиной» на «PNC-арене». И снова коллектив из Мичигана отобрал очки у одного из сильнейших клубов дивизиона (5:4 Б; 3:1).

«Чикаго»

Команда из Иллинойса провела в регулярном сезоне 43 матча, в которых ей удалось насобирать 45 очков. В рейтинге Центрального дивизиона «Блэкхокс» занимают пятую позицию.

Апрельские выступления «Чикаго» начал с двух поражений подряд. Сперва дома «дрозды» уступили «Каролине» (3:4), а затем на чужом льду они были разбиты «Нэшвиллом» (0:3).

Следующим соперником «Чикаго» оказался «Даллас». В первом матче с «шерифами» подопечные Джереми Коллитона одержали верх (4:2), а во втором — получили полную сетку (1:5).

После разгромного поражения на своем льду «Чикаго» отправился на «Нэшнуайд Арену», где провел две встречи с «Коламбусом». В обоих поединках «Би-хокс» были сильнее (4:3; 4:3 ОТ).

Прогноз

Победа «Детройта» оценивается в 3.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.26, а на победу «Чикаго» — 2.13.

Разумеется, в каждой встрече с участием «Детройта» ожидается, что команда Джеффа Блашилла проиграет. Но часто в матчах с более сильными соперниками «крылышки» преподносят неприятные сюрпризы и делают сенсации.

«Чикаго» на данном этапе сезона находится не в лучшей форме, поэтому «Ред Уингз» на кураже после выигранных дуэлей у «Каролины» могут затащить и еще один матч. Наши прогноз и ставка — победа «Детройта» или ничья за 1.76.