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    «Айлендерс» завершат матч в Бостоне успешно?

    «Бостон» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.65) на хоккейный матч НХЛ 16 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Айлендерс»
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    Майкл Дал Колл
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «ТД Гарден» 16 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Бостон»

    Команда из Массачусетса имеет на своем счету 50 баллов, добытых в 40 играх регулярного первенства. В турнирной таблице Восточного дивизиона она все еще замыкает топ-4.

    Соперником «Бостона» в начале этого месяца был «Питтсбург». В матчах с «пингвинами» «медведи» крупно проиграли (1:4) и добыли победу в результативной битве (7:5).

    Затем ребята Брюса Кэссиди потеряли очки в дуэли с «Филадельфией» (2:3 ОТ), а на следующий день они взяли у «Флайерз» реванш (4:2). Еще в одном матче «Бис» разобрались с «Вашингтоном» (4:2).

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    Далее команду Кэссиди ждали два поражения в поединках с «Филадельфией» (2:3) и «Вашингтоном» (1:8). А после избиения в игре с «Кэпс» «Брюинз» одержали верх над «Баффало» (3:2 Б).

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркский коллектив заработал 58 очков в 42 встречах регулярного первенства. В зачете Восточного дивизиона он занимает вторую позицию.

    В конце марта «Айлендерс» дважды зарубились с «Питтсбургом». В обоих поединках на чужом льду «островитяне» остались без набранных баллов (3:6; 1:2).

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    • После потерь в двух играх кряду команда Барри Троца добыла четыре победы. «Айлс» взяли верх над «Вашингтоном» (8:4) и «Филадельфией» (3:2 Б), а затем снова разобрались с «Кэпс» (1:0) и хлопнули «летчиков» (3:2 Б).

    Два последних матча «Айлендерс» провели в рамках нью-йоркского дерби. В первом поединке с «Рейнджерс» хоккеисты с Бруклина уступили (1:4), а во втором — вырвали победу в дополнительное время (3:2 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Бостона» оценивается в 2.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу «Айлендерс» — 2.80.

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    В «ТД Гарден» сойдутся два сильных клуба, которые не только рассчитывают на плей-офф, но и надеются дойти как можно дальше в раунде на вылет.

    Очная встреча ни на что серьезно не повлияет, поэтому соперники не будут действовать жестко, стараясь вынести друг друга.

    Команда Троца сейчас выглядит немного стабильнее «Бостона», поэтому она вполне способна сыграть надежно у своих ворот и заработать очки. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» или ничья за 1.65.

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