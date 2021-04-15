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    Еще одна встреча в Оттаве подарит много голов?

    «Оттава» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч НХЛ 15 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Виннипег»
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    Артем Зуб
    В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 15 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.40
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Оттава»

    Канадский клуб из провинции Онтарио провел в регулярном сезоне 43 матча. На данный момент он имеет 32 очка в копилке и находится на седьмой строчке в Северном дивизионе.

    В начале этого месяца «Оттава» дважды встретилась с «Монреалем». В первом поединке «Сенс» потерпели крупное поражение (1:4), но во втором матче они смогли выдать достойную ответку (6:3).

    После битвы с «Хабс» подопечные Ди Джея Смита потеряли очки в четырех следующих играх. Серия началась с матча против «Виннипега» 6 апреля (3:4).

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    Позже «сенаторы» пару раз влетели «Эдмонтону» (2:4; 1:3) и не справились с «Торонто» (5:6). В своем последнем поединке «Оттава» сумела победить «Виннипег» (4:2).

    «Виннипег»

    Коллектив, находящийся в провинции Манитоба, Канада, успел сыграть в 42 встречах чемпионата, в которых он набрал 53 очка и занял второе место в Северном дивизионе.

    Апрельские выступления «Виннипег» начал с потерь. Дважды «бомбардировщики» в «Белл МТС» принимали «Торонто» и потерпели в этих встречах неудачи (1:3; 1:2 Б).

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    • Но после проигранной битвы лидеров подопечные Пола Мориса выдали серию из трех побед в основное время. В одном таком матче «Джетс» разобрались с «Оттавой» (4:3).

    В паре следующих поединков «Виннипег» уверенно обыграл «Монреаль» (4:2; 5:0). А в своей последней встрече команда Мориса оказалась слабее «Оттавы» (2:4).

    Прогноз

    Победа «Оттавы» оценивается в 3.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Виннипега» 1.95.

    Для «Оттавы» предыдущий матч был вторым, в котором команда в нынешнем сезоне победила «Виннипег». Сами же клубы встретились друг с другом семь раз.

    В пяти играх стороны забивали суммарно 6+ голов, поэтому от очередной из битвы можно ждать «верхового» исхода. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.63.

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