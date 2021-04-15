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    Ожидать ли сенсации в игре в Лос-Анджелесе?

    «Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч НХЛ 15 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Вегас»
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    Уильям Карлссон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 15 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийский клуб провел в регулярном первенстве 41 матч и заработал за все это время 38 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона он опустился на седьмую строчку.

    Последняя встреча с «Вегасом» получилась для «Лос-Анджелеса» удачной. В ней «Кингз» добыли уверенную победу (4:2). А вот в трех следующих поединках «монархи» остались без набранных баллов.

    В противостоянии калифорнийских команд подопечные Тодда Маклеллана дважды влетели «Сан-Хосе» (0:3; 2:3), после чего они крупно уступили «Аризоне» (2:5).

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    Еще в одной дуэли с «койотами» «Лос-Анджелес» оказался сильнее (4:3). А в очередных матчах с «Сан-Хосе» «короли» по разу проиграли (2:5) и победили (4:2). В последней встрече «Кингз» влетели «Вегасу» (2:4).

    «Вегас»

    Хоккейный клуб из Невады имеет в своей копилке 58 баллов, добытых в 41 игре «регулярки». Сейчас в рейтинге Западного дивизиона он занимает вторую позицию.

    В начале апреля «Вегас» потерпел три поражения подряд. И стартовала эта неприятная полоса с потери очков в дуэли с «Лос-Анджелесом» в «Стейплс Центре» (2:4).

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    • Далее «отбросы» дважды уступили «Миннесоте» (2:3 Б; 1:2). А прервать серию подопечным Питера Дебура удалось в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

    После разгромной победы над «музыкантами» «Вегас» проиграл «Блюз» (1:3). В трех последних матчах «Голден Найтс» идут без потерь. Они взяли верх над «Аризоной» (7:4; 1:0) и «Лос-Анджелесом» (4:2).

    Прогноз

    Победа «Лос-Анджелеса» оценивается в 3.44, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Вегаса» — 1.92.

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    Совсем недавно «отбросы» находились не в лучшей форме, но в последних играх команде Дебуда удалось поправить ситуацию.

    Теперь они идут без поражений и не намерены сливаться в матче с седьмой командой «Запада». Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» с коэффициентом 1.92.

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