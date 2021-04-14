В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Хоккейный клуб из Теннесси имеет в своей копилке 47 баллов, добытых в 43 матчах «регулярки». В турнирной таблице Центрального дивизиона он замыкает четверку сильнейших.

С 22 по 31 марта «Нэшвилл» был непобедим в шести встречах кряду. «Предс» обыграли «Даллас» (4:3 Б), «Детройт» (2:0; 7:1), «Чикаго» (3:1; 3:2) и снова «Даллас» (3:2 ОТ).

2 апреля состоялся еще один матч с «шерифами», в котором «хищники» потерпели разгромное поражение (1:4). А после дуэли с техасцами «саблезубые» прибили «Чикаго» (3:0).

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В двух следующих поединках подопечные Джона Хайса разобрались с «Детройтом» (3:2 Б; 7:1). Затем «Предс» сдались «Тампе» (0:3) и взяли верх над «Далласом» (3:2 Б).

«Тампа-Бэй»

Коллектив из Флориды провел в чемпионате 41 матч и заработал 58 очков, что позволяет ему находиться на второй позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона.

В конце прошлого месяца у «Тампы-Бэй» была неприятная серия из трех поражений подряд. Без набранных баллов команда осталась в играх с «Далласом» (4:3), «Каролиной» (4:3) и «Коламбусом» (3:1).

Выпутаться из полосы неудач подопечным Джона Купера удалось во второй стыковой встрече с «Блю Джекетс» (3:2), после которой «молнии» взяли верх над «Детройтом» (2:1).

Но еще в одной дуэли с аутсайдером «Тампа-Бэй» крупно уступила (1:5). Через несколько дней она снова пострадала от «Коламбуса» (2:4). В последних поединках коллектив Купера разделался с «Коламбусом» (6:4) и «Нэшвиллом» (3:0).

Прогноз

Победа «Нэшвилла» оценивается в 3.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.97.

В нынешнем сезоне команды провели семь матчей, но только в одной «Предс» смогли победить (4:1). До этого коллектив Хайнса был не в лучшей форме и плелся внизу таблицы.

Сейчас «Нэшвилл» выступает намного солиднее и в каждом поединке делает так, чтобы соперники не приблизились к нему в битве за топ-4.

Поэтому дома «хищники» попробуют взять реванш за поражение и не дадут себя в обиду. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» меньше 3 за 1.87.