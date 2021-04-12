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    «Нью-Джерси» снова навяжет борьбу «Питтсбургу»?

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.59) на хоккейный матч НХЛ 12 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Питтсбург»
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    Йеспер Братт
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 12 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Джерси»

    Коллектив из Ньюарка принял участие в 39 играх регулярного сезона, в которых набрал 34 очка. В рейтинге Восточного дивизиона он занимает седьмое место.

    29 марта «Нью-Джерси» в «ТД Гарден» сразился с «Бостоном» и одержал над «Брюинз» минимальную победу (1:0). Во второй стыковой игре с «медведями» «Девс» уступили в результативной зарубе (4:5 Б).

    С этого поединка началась серия без побед, которая продлилась 4 матча. Далее «дьяволы» дважды слились «Вашингтону» (1:2 ОТ; 4:5) и проиграли «Баффало» (3:5).

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    Позже состоялась еще одна встреча с «Сэйбрз», в которой подопечные Линди Раффа оказались сильнее (6:3). Но после погрома в дуэли с «Баффало» «Нью-Джерси» дома не справился с «Питтсбургом» (4:6).

    «Питтсбург»

    В 41 поединке регулярного первенства команда из Пенсильвании смогла набрать 54 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона она занимает сейчас третье место.

    21 марта «Питтсбург» на своем льду не сумел справиться с «Нью-Джерси» (1:2 ОТ). На данный момент это было последнее домашнее поражение «пингвинов».

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    • В следующих четырех встречах на «PPG Paints -арене» команда Майка Салливана победила «Баффало» (5:2; 4:0) и «Айлендерс» (6:3; 2:1). Затем в «ТД Гарден» «Пенс» успели разгромить «Бостон» (4:1).

    В двух следующих поединках «Питтсбург» потерпел поражения от «Бостона» (5:7) и «Рейнджерс» (4:8), а в другом стыковом матче с «синерубашечниками» ребята из Пенсильвании взяли верх (5:2). Хлопнули «Пенс» и «Нью-Джерси» 10 апреля (6:4).

    Прогноз

    Победа «Нью-Джерси» оценивается в 3.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Питтсбурга» — 1.99.

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    Между собой соперники из разных полюсов таблицы Восточного дивизиона пересекались четырежды в текущем сезоне. В паре матчей победили «Девс», в двух играх сильнее был «Питтсбург», который обеспечил себе перевес в 2 гола в обоих случаях.

    Команда Линди Раффа не боится мощных ребят из Пенсильвании, поэтому дома она снова будет действовать смело и постарается не уступить гостям разгромно. Наши прогноз и ставка — победа «Нью-Джерси» с форой +1.5 за 1.59.

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