В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет в «САП Центре» 1 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Сыграв в 34 поединках регулярного первенства, калифорнийская команда заработала 32 очка. В турнирной таблице Западного дивизиона она идет седьмой.

С 16 по 21 марта «Сан-Хосе» потерпел четыре поражения подряд. Данная серия потерь началась в Лас-Вегасе, где на «Т-Мобайл Арене» «акулы» уступили «Вегасу» (1:2; 4:5).

В паре следующих матчей подопечные Боба Бугнера оказались слабее «Сент-Луиса» (1:2 Б; 2:5). А в двух других поединках «Шаркс» взяли верх над «Лос-Анджелесом» (2:1; 4:2).

Все прогнозы на НХЛ

Очередные потери очков «Сан-Хосе» пережил в Финиксе. На «Хила Ривер Арене» «изумрудные» влетели «Аризоне» (2:5; 0:4). В последней встрече клуб из Калифорнии одержал победу над «Миннесотой» (4:3 Б).

«Миннесота»

Коллектив из Сент-Пола принял участие в 33 матчах регулярного сезона и насобирал в них 44 балла. В рейтинге Западного дивизиона он замыкает топ-3.

Выступив на своем льду с 9 по 17 марта, «Миннесота» добыла 5 побед подряд. В «Эксел Энерджи Центре» «дикари» разобрались с «Вегасом» (2:0; 4:3) и «Аризоной» (4:0; 4:1; 3:0).

Затем состоялся выезд в Денвер. На «Болл Арене» «Минни» дважды встретилась с «Колорадо». В обоих поединках гости были крупно разгромлены «Эвс» (1:5; 0:6).

После неудачных результатов на чужой арене ребята Дина Эвансона у себя дома взяли верх над «Анахаймом» (2:1; 3:2) и «Сент-Луисом» (2:0). А 30 марта «Миннесота» влетела «Сан-Хосе» (3:4 Б).

Прогноз

Победа «Сан-Хосе» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Миннесоты» — 2.01.

В текущем сезоне клубы из разных полюсов дивизиона зарубились между собой четырежды. Каждая сторона победила по два раза.

Запомнились эти поединки и высокой результативностью с 5+ шайбами. Голов будет достаточно и в пятом матче. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.60.