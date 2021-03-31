В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 31 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В 34 поединках регулярного чемпионата нью-йоркский клуб заработал 34 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона он занимает шестую позицию.

Пару недель назад «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» устроили разнос «Филадельфии» (9:0), после чего «синерубашечники» дважды встретились с «Вашингтоном».

В первом поединке на «Кэпитал Уан Арене» «рейнджеры» уступили с минимальной разницей (1:2), а во втором — команда Дэвида Куинна взяла реванш (3:1).

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Позже ребята с Манхэттена одержали верх над «Баффало» (5:3) и снова прибили «Филадельфию» (8:3). В двух недавних матчах «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии» (1:2) и «Вашингтону» (4:5).

«Вашингтон»

Столичная команда в 34 играх регулярного чемпионата смогла набрать 50 баллов, благодаря чему она возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона.

С 8 по 20 марта «Вашингтон» добыл 7 побед кряду. Солидная серия «Кэпс» началась со встречи с «Филадельфией» (3:1). Позже был поединок против «Нью-Джерси» (5:4 ОТ).

В других матчах подопечные Питера Лавиолетта взяли верх над «Филадельфией» (5:3; 5:4), «Баффало» (6:0), «Айлендерс» (3:1) и «Рейнджерс» (2:1).

Непобедимую серию «Вашингтона» прервали «рейнджеры» в дуэли 21 марта (1:3). После той игры столичная команда разобралась с «Джерси» (4:3; 4:0) и «Рейнджерс» (5:4).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.46, ничья — в 4.28, а на победу «Вашингтона» букмекеры дают коэффициент 2.58.

Соперники из разных частей таблицы «Востока» встретились между собой в нынешнем сезоне 5 раз. В трех матчах победили «Рейнджерс». Кроме того, в четырех поединках из пяти «синерубашечники» забивали в ворота «Вашингтона» 3+ гола.

Поэтому и в «Мэдисон Сквер Гарден» «рейнджеры» в привычной манере должны забросить несколько шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.60.