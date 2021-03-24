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    Как закончится четвертый матч серии?

    «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Авангард»
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    Сергей Толчинский и Рид Буше
    В четвертом матче 1/2 финала «Востока» «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Арене Металлург» 24 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 24 Марта 2021 года
    Металлург Мг
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    •  Металлург Мг 17:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.60
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    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы финишировали в «регулярке» на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 60 играх они набрали 81 очко.

    В плей-офф «Металлург» Мг попал на «Барыс». В Магнитогорске «сталевары» по разу победили (7:4) и проиграли (1:2 ОТ). Подобный сценарий повторился в Казахстане.

    В первом гостевом поединке «лисы» взяли верх (2:1), после чего сдались «барсам» (2:4). В двух последних матчах четвертьфинальной серии магнитогорцы были сильнее (5:1; 5:3).

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    В полуфинале «Металлурга» Мг одержал верх над «Авангардом» (5:2), но позже подопечные Ильи Воробьева потерпели два поражения (1:2 ОТ; 0:3).

    «Авангард»

    Омичи в «регулярке» оказались вторыми в турнирной таблице Восточной конференции. В 60 поединках они заработали 84 зачетных балла.

    В дебютной серии плей-офф «Авангард» сыграл с «Автомобилистом». В стартовых встречах «ястребы» дважды взяли верх (3:0; 4:3).

    А в поединке на «Уралец-Арене» команда Боба Хартли проиграла (1:2). В решающих играх с екатеринбуржцами омский клуб оказался сильнее (4:3 ОТ; 3:1).

    Первый полуфинальный матч «Авангард» провалил, крупно влетев «Магнитке» (2:5). Но позже ребята Хартли изменили ход серии в свою пользу (2:1 ОТ; 3:0).

    Прогноз

    Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.41, ничья — в 3.94, а на победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 2.67.

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    Открыв счет в серии, «Магнитка» слилась в двух следующих матчах. Команда Хартли же обрела в себе силы, благодаря чему она попытается еще раз огорчить хозяев в Магнитогорске.

    Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» или ничья с коэффициентом 1.60.

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