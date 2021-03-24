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    «Флорида» воспользуется игровым спадом «Чикаго»?

    «Чикаго» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 1.68) на хоккейный матч НХЛ 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Флорида»
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    Патрик Хернквист
    В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Флориду». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 24 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.85
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    В 32 встречах регулярного первенства команда из штата Иллинойс заработала 33 очка. Она по-прежнему замыкает топ-4 Центрального дивизиона, но теперь «дрозды» опережают «Коламбус» лишь по дополнительным показателям.

    Сейчас турнирные дела у «Чикаго» складываются совсем не так, как на старте сезона. В семи последних матчах «Би-хокс» потерпели 6 поражений.

    Команда Джереми Коллитона не смогла справиться с «Тампой-Бэй» (3:6), после чего проиграла «Далласу» (1:6). Во втором стыковом поединке с «шерифами» «дрозды» взяли верх (4:2).

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    В парочке следующих матчей «Чикаго» оказался слабее «Флориды» (2:4; 3:6). Потерями очков запомнились и очередные встречи с «Тампой» (2:4; 1:4).

    «Флорида»

    Команда из Санрайза приняла участие в 31 игре регулярного чемпионата. За все время она заработала 44 очка и расположилась на второй строчке в рейтинге Центрального дивизиона.

    Недавно «Флорида» провела серию из четырех побед подряд. Для «котов» это был один из самых продолжительных отрезков без поражений в текущем сезоне.

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    • Он начался с выездных матчей против «Коламбуса» (4:2; 5:4 ОТ). Вернувшись домой, команда Джоэля Кенневилля дважды хлопнула «Чикаго» (4:2: 6:3).

    Обломалась же серия «пантер» в дуэли с «Нэшвиллом» 19 марта (1:2). Но уже в следующей игре с «Предс» «Флорида» оказалась сильнее (2:0). В последнем матче коллектив Кенневилля не справился с «Тампой» (3:5).

    Прогноз

    Победа «Чикаго» оценивается в 2.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Флориды» — 2.14.

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    Команда из Иллинойса выдала в «регулярке» солидный старт. Но было видно, что «дрозды» практически каждый матч вытаскивали на характере, а не на классе. В итоге Коллитон и его подопечные поплыли.

    С соперником, испытывающим проблемы, гости должны разбираться. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» в матче с коэффициентом 1.68.

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