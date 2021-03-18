В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 18 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Рейнджерс» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В 27 играх регулярного сезона нью-йоркский клуб заработал 26 очков, но продвинуться выше шестого места в таблице Восточного дивизиона пока не получится.

После серии из трех побед, в ходе которой «Рейнджерс» обыграли «Баффало» (3:2) и «Нью-Джерси» (6:1; 6:3), «синерубашечники» трижды остались без набранных баллов.

Пару раз в Пенсильвании «Рейнджерс» были разгромлены «Питтсбургом» (1:5; 2:4). А затем в «ТД Гарден» подопечные Дэвида Куинна крупно влетели «Бостону» (4:0).

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К счастью, серия потерь не затянулась, так как уже в следующем поединке с «Брюинз» «рейнджеры» и сами выиграли крупно (4:0). А в последнем матче «Рейнджерс» упустили победу над «Филадельфией» (4:5 ОТ).

«Филадельфия»

Филадельфийский коллектив провел в чемпионате 26 матчей и набрал в них 31 балл. Этого достаточно лишь для пятой строчки в рейтинге Восточного дивизиона.

В марте «Филадельфия» начала серьезно сдавать позиции. В восьми весенних играх «летчики» уступили 5 раз. Недавно оранжевые трижды зарубились с «Питтсбургом». В двух поединках были поражения (2:5; 3:4), а в одном — победа (4:3).

После проигранной битвы за Пенсильванию подопечные Алена Виньо уступили и «Вашингтону» (1:3). А хоть как-то прийти в себя «Флайерз» смогли в дуэли с «Баффало» (5:4 Б).

После встречи с «мечами» «Филадельфия» еще пару раз оказалась слабее «Кэпс» (3:5; 4:5). А в крайнем матче она вырвала победу над «Рейнджерс» (5:4 ОТ).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» в этой игре оценивается в 2.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Филадельфии» — 2.23.

В двух очных матчах из трех в нынешнем сезоне оранжевые брали верх. Более того, те встречи получались результативными. В них было заброшено 7+ шайб.

От предстоящего матча также вполне реально ждать большого количества голов, учитывая умение обеих сторон забивать и их трудности в защите. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.72.