«Вашингтон»
Хоккейный клуб из Вашингтона принял участие в 28 играх регулярного сезона и набрал 40 очков. В таблице Восточного дивизиона он расположился на второй позиции.
Последний раз «Вашингтон» оставался с пустыми карманами 6 марта. В тот игровой день «Кэпс» в «ТД Гарден» крупно уступили «Бостону» (1:5).
После поражения от «Брюинз» подопечные Питера Лавиолетта провели еще 5 поединков. В каждом матче они победили. Все началось с уверенной игры против «Филадельфии» (3:1).
Позже «Вашингтон» вырвал победу у «Нью-Джерси» (5:4 ОТ) и дважды катнул «Филадельфию» (5:3; 5:4). А в своем недавнем матче «Кэпс» снесли «Баффало» (6:0).
«Айлендерс»
Нью-йоркский клуб провел в «регулярке» 29 матчей и заработал в них 42 очка. Благодаря таким показателями он возглавляет на данный момент рейтинг дивизиона.
В ходе весенней кампании «Айлендерс» провели уже 9 поединков. В каждом матче «островитяне» победили. И только две встречи «Айлс» вытаскивали после часа игры.
В пяти матчах кряду команда Барри Троца в основное время обыграла «Питтсбург» (2:0), «Нью-Джерси» (2:1) и «Баффало» (5:2; 5:2; 5:2). А затем была победа над «Бостоном» по буллитам (2:1 Б).
В последней на данный момент домашней встрече «Айлендерс» прибили «Нью-Джерси» (5:3). А в двух гостевых поединках против «дьяволов» «Айлс» вели себя скромнее, но добыли нужный результат (3:2; 3:2 Б).
Прогноз
На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.72, на ничью — 4.38, а на победу «Айлендерс» — 2.32.
Обе команды сейчас идут без поражений. Но серия «Айлендерс» пока намного круче. Кроме того, у нью-йоркского коллектива самая крепкая оборона на «Востоке».
Но «Кэпс» могут похвастаться лучшей атакой. За 28 игр Овечкин и команда настреляли 100 шайб. Уж несколько голов они смогут забить прямым конкурентам за лидерство. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2.5 за 1.69.