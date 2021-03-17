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    Приблизится ли «Вашингтон» к лидеру дивизиона?

    «Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.69) на хоккейный матч НХЛ 17 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Айлендерс»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 17 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.55
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    Хоккейный клуб из Вашингтона принял участие в 28 играх регулярного сезона и набрал 40 очков. В таблице Восточного дивизиона он расположился на второй позиции.

    Последний раз «Вашингтон» оставался с пустыми карманами 6 марта. В тот игровой день «Кэпс» в «ТД Гарден» крупно уступили «Бостону» (1:5).

    После поражения от «Брюинз» подопечные Питера Лавиолетта провели еще 5 поединков. В каждом матче они победили. Все началось с уверенной игры против «Филадельфии» (3:1).

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    Позже «Вашингтон» вырвал победу у «Нью-Джерси» (5:4 ОТ) и дважды катнул «Филадельфию» (5:3; 5:4). А в своем недавнем матче «Кэпс» снесли «Баффало» (6:0).

    «Айлендерс»

    Нью-йоркский клуб провел в «регулярке» 29 матчей и заработал в них 42 очка. Благодаря таким показателями он возглавляет на данный момент рейтинг дивизиона.

    В ходе весенней кампании «Айлендерс» провели уже 9 поединков. В каждом матче «островитяне» победили. И только две встречи «Айлс» вытаскивали после часа игры.

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    • В пяти матчах кряду команда Барри Троца в основное время обыграла «Питтсбург» (2:0), «Нью-Джерси» (2:1) и «Баффало» (5:2; 5:2; 5:2). А затем была победа над «Бостоном» по буллитам (2:1 Б).

    В последней на данный момент домашней встрече «Айлендерс» прибили «Нью-Джерси» (5:3). А в двух гостевых поединках против «дьяволов» «Айлс» вели себя скромнее, но добыли нужный результат (3:2; 3:2 Б).

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.72, на ничью — 4.38, а на победу «Айлендерс» — 2.32.

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    Обе команды сейчас идут без поражений. Но серия «Айлендерс» пока намного круче. Кроме того, у нью-йоркского коллектива самая крепкая оборона на «Востоке».

    Но «Кэпс» могут похвастаться лучшей атакой. За 28 игр Овечкин и команда настреляли 100 шайб. Уж несколько голов они смогут забить прямым конкурентам за лидерство. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2.5 за 1.69.

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