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    Решат ли уфимцы вопрос с выходом в следующий раунд?

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 11 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Трактор»
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    Евгений Лисовец
    В матче 1/4 финала «Востока» «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 11 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 11 Марта 2021 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    В регулярном чемпионате уфимская команда оказалась на четвертом месте в таблице Восточной конференции. В 60 поединках она заработала 81 очко.

    А раунд на вылет начался для «Салавата Юлаева» не лучшим образом. В первой же игре на «Уфа-Арене» хозяева потерпели поражение от «Трактора» (1:3).

    Выровнять положение в серии «юлаевцы» смогли во втором поединке в родных стенах. Команда Томи Ламсы дожала «танкистов» в овертайме стараниями Теему Хартикайнена (3:2 ОТ).

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    А вот в Челябинске «Салават Юлаев» чувствовал себя комфортно. В двух встречах на чужом льду гости из Уфы добыли крупные победы, не пропустив ни единого гола (4:0; 3:0).

    «Трактор»

    Челябинский клуб закончил выступления в регулярном чемпионате на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 74 очками на счету.

    А в стартовой встрече плей-офф «Трактор» сумел обыграть «Салават Юлаев», благодаря чему вышел вперед в серии. Однако в следующих поединках «танкисты» только уступали.

    Еще в одном матче, который состоялся в Уфе, подопечные Анвара Гатиятулина сумели дотянуть до овертайма, а вот в дополнительное время гости сдались (2:3 ОТ).

    В родных стенах «Трактор» дважды выступил ужасно, потерпев разгромные поражения. В первом поединке «медведи» влетели со счетом — 0:4, а во втором — 0:3.

    Прогноз

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью — 4.24, а на победу «Трактора» — 4.06.

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    Два матча из четырех «юлаевцы» провели уверенно, выдав мощное сольное выступление. С таким настроем уфимцы сыграют и в домашнем поединке, где судьба плей-офф может решиться в их пользу.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 с коэффициентом 1.85.

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