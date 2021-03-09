В матче 1/4 финала «Запада» «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч пройдет в «Парке Легенд» 9 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Народная команда» закончила регулярный чемпионат на восьмом месте в зачете Западной конференции. В 60 поединках она набрала 63 очка.

В плей-офф «Спартак» рубится с ЦСКА. Но оказать сопротивление красно-белые смогли только в первой встрече, где они уступили в овертайме (0:1 ОТ).

Во второй игре команда Олега Знарка тягалась с «армейцами» не очень-то и долго. Ожидаемо «гладиаторы» уступили соперникам в дерби крупно (1:5).

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Ну а в последнем их поединке «Спартак» и вовсе не забил. В матче в «Парке Легенд» хозяева пробили в створ 38 раз, однако реализация оказалась на нуле.

ЦСКА

Другой представитель столицы в «регулярке» чувствовал себя комфортно и сумел завершить сезон на первом месте в таблице «Запада» с 91 баллом на счету.

В плей-офф ЦСКА пришлось долго возиться со «Спартаком» только в первой игре. Встреча перевалила за основное время, а в овертайме победу «армейцам» принес Максим Шалунов (1:0 ОТ).

Во втором матче команде Игоря Никитина было проще. Хозяева на «ЦСКА Арене» настреляли «Спартаку» достаточно голов для крупной победы (5:1).

А в третьей игре «армейцы» смогли отстоять на ноль, вколотив при этом три шайбы (3:0). К слову, в свой створ красно-синие получили 38 бросков, но справились со всеми.

Прогноз

Победа «Спартака» в грядущем матче оценивается в 4.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу ЦСКА — 1.78.

Команда Олега Знарка просто не в состоянии тягаться с лидером «Запада». В очередной игре она не может позволить себе осечку. Иначе придется прощаться с турниром.

«Армейцы» не хотели бы откладывать свой проход дальше на следующие матчи, поэтому попытаются все решить в ближайшее время. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА с коэффициентом 1.78.