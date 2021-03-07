«Торпедо»
В первой игре нижегородцы выглядели хуже соперника, но смогли подпортить хозяевам нервы, сравняв счет в третьем периоде. Однако в овертайме «автозаводцам» уже не хватило силенок (1:2 ОТ).
Если в первом поединке была интрига, то в другом матче она исчезла в стартовой двадцатиминутке. А ко второму периоду «Торпедо» горело — 0:4. Единственная шайба Чеховича размочила счет, но легче гостям от этого не стало (1:4).
Во втором матче с «Ак Барсом» команда Дэвида Немировски нанесла 27 бросков в створ. У своих ворот нижегородцы смогли отразить 33 удара (89.19%).
В регулярном чемпионате «Торпедо» финишировало на восьмой позиции. В 60 поединках ребята из Нижнего Новгорода сумели заработать 68 очков.
«Ак Барс»
Коллектив из Казани на «Татнефть-Арене» долго возился с «Торпедо», но реализовать игровое превосходство в первом матче ему удалось только в овертайме (2:1 ОТ).
Во втором поединке с заброшенными шайбами у «Ак Барса» все было проще. «Коты» настреляли полную сетку и третий период спокойно доигрывали (4:1).
В крайнем матче «Ак Барс» ударил в створ ворот противника 37 раз, а превратились в голы 10.81% моментов. У своей рамки казанцы нейтрализовали 96.3% опасных подходов «Торпедо».
В плей-офф «Ак Барс» продолжает играть уверенно. Так было и в «регулярке». В Восточной конференции команда Дмитрия Квартальнова заняла первое место с 90 баллами на счету.
Прогноз
Победа «Торпедо» в третьем плей-офф матче оценивается в 3.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Ак Барса» — 1.82.
Преимущество казанцев в две победы не означает, что в гостях они позволят себе недооценивать противника и растягивать серию.
В очередном матче «коты» разберутся со слабейшим представителем «Востока» среди всех команд конференции, вышедших в плей-офф. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 6.5 за 1.62.