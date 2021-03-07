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    Добудет ли «Ак Барс» третью победу в серии кряду?

    «Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.62) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 7 марта 2021 года

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    Патрис Кормье
    В третьем матче 1/4 финала «Запада» «Торпедо» сыграет с «Ак Барсом». Матч пройдет в «Нагорном» 7 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 07 Марта 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    В первой игре нижегородцы выглядели хуже соперника, но смогли подпортить хозяевам нервы, сравняв счет в третьем периоде. Однако в овертайме «автозаводцам» уже не хватило силенок (1:2 ОТ).

    Если в первом поединке была интрига, то в другом матче она исчезла в стартовой двадцатиминутке. А ко второму периоду «Торпедо» горело — 0:4. Единственная шайба Чеховича размочила счет, но легче гостям от этого не стало (1:4).

    Во втором матче с «Ак Барсом» команда Дэвида Немировски нанесла 27 бросков в створ. У своих ворот нижегородцы смогли отразить 33 удара (89.19%).

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    В регулярном чемпионате «Торпедо» финишировало на восьмой позиции. В 60 поединках ребята из Нижнего Новгорода сумели заработать 68 очков.

    «Ак Барс»

    Коллектив из Казани на «Татнефть-Арене» долго возился с «Торпедо», но реализовать игровое превосходство в первом матче ему удалось только в овертайме (2:1 ОТ).

    Во втором поединке с заброшенными шайбами у «Ак Барса» все было проще. «Коты» настреляли полную сетку и третий период спокойно доигрывали (4:1).

    В крайнем матче «Ак Барс» ударил в створ ворот противника 37 раз, а превратились в голы 10.81% моментов. У своей рамки казанцы нейтрализовали 96.3% опасных подходов «Торпедо».

    В плей-офф «Ак Барс» продолжает играть уверенно. Так было и в «регулярке». В Восточной конференции команда Дмитрия Квартальнова заняла первое место с 90 баллами на счету.

    Прогноз

    Победа «Торпедо» в третьем плей-офф матче оценивается в 3.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Ак Барса» — 1.82.

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    Преимущество казанцев в две победы не означает, что в гостях они позволят себе недооценивать противника и растягивать серию.

    В очередном матче «коты» разберутся со слабейшим представителем «Востока» среди всех команд конференции, вышедших в плей-офф. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 6.5 за 1.62.

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