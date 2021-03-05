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    Ждать ли много голов от игры в Ньюарке?

    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч НХЛ 5 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
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    Трэвис Зэйджак
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 5 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Нью-Джерси»

    Коллектив из Ньюарка имеет в активе 18 сыгранных матчей, в ходе которых он заработал 16 очков. В Восточном дивизионе «Девилз» располагаются на седьмом месте.

    После выхода из карантина «Нью-Джерси» победил «Рейнджерс» (5:2) и «Бостон» (3:2). А вот в семи следующих матчах «Девс» потерпели шесть поражений.

    Команда Линди Раффа уступила «Баффало» (2:3), «Вашингтону» (3:4) и еще раз «Баффало» (1:4). А еще в одном поединке с «мечами» «дьяволы» оказались сильнее (4:3 ОТ).

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    В трех последних встречах «регулярки» «Нью-Джерси» вновь не набрал очков. Сперва «Девс» дважды влетели «Вашингтону» (2:5; 2:3), а затем было поражение от «Айлендерс» (1:2).

    «Рейнджерс»

    Ребята с Манхэттена вышли на лед в текущем сезоне 20 раз. За все это время нью-йоркский коллектив набрал 19 очков и занял шестое место в таблице Восточного дивизиона.

    Недавно «Рейнджерс» пережили серию из четырех поражений кряду, после которой «синерубашечники» начали немного улучшать свое положение.

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    • В одном из последних гостевых матчей «рейнджеры» взяли верх над «Филадельфией» (3:2 Б), после чего в столице команда Дэвида Куинна снесла «Вашингтон» (4:1). А в следующей игре нью-йоркский принял ответку от «Филадельфии» (3:4).

    Затем были домашние встречи с «Бостоном», в которых «Рейнджерс» крупно победили (6:2) и сами влетели разгромно (1:4). В последнем матче «рейнджеры» хлопнули «Баффало» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Нью-Джерси» букмекеры предлагают поставить за 2.52, ничья оценивается в 4.30, а успех «Рейнджерс» — в 2.48.

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    В Ньюарке сойдутся равные по силам клубы, которые пытаются играть на максимум своих возможностей, чтобы пролезть вверх по таблице. Но пока у команд это не особо получается.

    В текущем сезоне они провели между собой два поединка, в которых «Нью-Джерси» оказался сильнее (4:3; 5:2). Оба матча получились результативными, поэтому от дуэли схожих соперников стоит снова ждать интересных событий. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.74.

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    Прогноз и ставка на матч «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 05.03.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.74.
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