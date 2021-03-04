Во втором матче серии 1/4 финала «Запада» «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 4 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Первая встреча на «ВТБ Арене» прошла неожиданно скромно. Хозяева, имея преимущество по игре впереди, нашли момент всего для одной шайбы.

В начале второго периода Дмитрий Яшкин забил тот самый гол, который стал решающим. «Динамо» Москва одержало минимальную победу (1:0) и повело в серии.

В регулярном первенстве столичный клуб замкнул тройку лидеров Западной конференции. В 60 поединках бело-голубые заполучили 84 очка.

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«Регулярку» подопечные Владимира Крикунова закончили серией из шести побед, в ходе которой они обыграли «Северсталь» (5:2), «Динамо» Минск (6:4), СКА (3:1), «Йокерит» (5:4 ОТ), «Автомобилист» (6:0) и «Куньлунь» (5:1).

«Северсталь»

Гости из Череповца пытались надежнее защищаться, но во втором периоде они ничего не смогли поделать с нападающим москвичей, ну а сами в ответ «стальные» не забили (0:1).

В первой встрече с «Динамо» «Северсталь» нанесла 27 бросков в створ ворот противника, а у своей рамки она отразила 35 угроз (97.22%).

«Регулярку» команда Андрея Разина закончила на шестой позиции в зачете Западной конференции. В 60 матчах она заработала 68 баллов.

Пару последних поединков в регулярном первенстве «Северсталь» провела на чужом льду. В обоих матчах череповецкий клуб победил. «Стальные» взяли верх над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и «Сочи» (4:2).

Прогноз

На победу «Динамо» Москва в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 5.15, а на победу «Северстали» — 6.40.

Первый матч показал, что в плей-офф «Северсталь» будет рвать себя и выступать на пределе собственных возможностей. Разумеется, с соперником им не повезло, но в дебютной встрече гости отзащищались неплохо.

В следующем поединке «стальные», скорее всего, уступят, однако разгромить себя не позволят. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» с форой +2 за 1.75.