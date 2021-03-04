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    Чего ждать от второй игры на «ВТБ Арене»?

    «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 1.75) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 4 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Северсталь»
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    Первый плей-офф матч между «Динамо» и «Северсталью»
    Во втором матче серии 1/4 финала «Запада» «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 4 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Марта 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    Первая встреча на «ВТБ Арене» прошла неожиданно скромно. Хозяева, имея преимущество по игре впереди, нашли момент всего для одной шайбы.

    В начале второго периода Дмитрий Яшкин забил тот самый гол, который стал решающим. «Динамо» Москва одержало минимальную победу (1:0) и повело в серии.

    В регулярном первенстве столичный клуб замкнул тройку лидеров Западной конференции. В 60 поединках бело-голубые заполучили 84 очка.

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    «Регулярку» подопечные Владимира Крикунова закончили серией из шести побед, в ходе которой они обыграли «Северсталь» (5:2), «Динамо» Минск (6:4), СКА (3:1), «Йокерит» (5:4 ОТ), «Автомобилист» (6:0) и «Куньлунь» (5:1).

    «Северсталь»

    Гости из Череповца пытались надежнее защищаться, но во втором периоде они ничего не смогли поделать с нападающим москвичей, ну а сами в ответ «стальные» не забили (0:1).

    В первой встрече с «Динамо» «Северсталь» нанесла 27 бросков в створ ворот противника, а у своей рамки она отразила 35 угроз (97.22%).

    «Регулярку» команда Андрея Разина закончила на шестой позиции в зачете Западной конференции. В 60 матчах она заработала 68 баллов.

    Пару последних поединков в регулярном первенстве «Северсталь» провела на чужом льду. В обоих матчах череповецкий клуб победил. «Стальные» взяли верх над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и «Сочи» (4:2).

    Прогноз

    На победу «Динамо» Москва в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 5.15, а на победу «Северстали» — 6.40.

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    Первый матч показал, что в плей-офф «Северсталь» будет рвать себя и выступать на пределе собственных возможностей. Разумеется, с соперником им не повезло, но в дебютной встрече гости отзащищались неплохо.

    В следующем поединке «стальные», скорее всего, уступят, однако разгромить себя не позволят. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» с форой +2 за 1.75.

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    Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Северсталь» 04.03.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.75.
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