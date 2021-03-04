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    Накроет ли «Бостон» победную серию «Кэпс»?

    «Бостон» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.61) на хоккейный матч НХЛ 4 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Вашингтон»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «ТД Гарден» 4 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.15
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  • 3.00
  • Ставка!
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    «Бостон»

    Бостонский клуб после 19 матчей в регулярном первенстве опустился на третью позицию в зачете Восточного дивизиона. Сейчас он имеет 26 баллов на счету.

    После хорошей серии без поражений в пяти матчах «Бостон» начал часто терять очки. С 14 по 28 февраля состоялось 6 поединков. В четырех «Бис» проиграли.

    В Нью-Йорке «Брюинз» не справились с «Айлендерс» (2:4), после чего коллектив Брюса Кэссиди оказался слабее и «Нью-Джерси» (2:3). А затем в игре под открытым небом «медведи» снесли «Филадельфию» (7:3).

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    Неудачно «Бостон» провел еще пару матчей в Нью-Йорке, уступив «Айлендерс» (2:7) и «Рейнджерс» (2:6). А в последнем поединке команда Кэссиди взяла реванш у «рейнджеров» (4:1).

    «Вашингтон»

    Команда из Вашингтона смогла подняться на первое место в таблице Восточного дивизиона. За 21 матч регулярного первенства ей удалось заработать 28 очков.

    Во второй половине прошлого месяца у «Вашингтона» был отрезок из пяти домашних встреч кряду, в трех из которых «Кэпс» обыграли соперников.

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    • На «Кэпитал Уан Арене» хозяева победили «Баффало» (3:1), уступили «Рейнджерс» (1:4), одолели «Нью-Джерси» (4:3), влетели «Питтсбургу» (2:3 ОТ) и взяли у «пингвинов» реванш (5:2).

    Два крайних матча коллектив Питера Лавиолетта провел в Ньюарке против «Нью-Джерси». Оба раза «Вашингтон» справился с местной командой (5:2; 3:2).

    Прогноз

    Победа «Бостона» оценивается в 2.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Вашингтона» — 3.22.

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    Пока «Кэпс» потихоньку подбирались к первому месту, бостонский клуб сбавлял обороты, но все равно остался одним из лидеров дивизиона.

    К большим играм ребята Кэссиди подходят серьезно и вполне способны опустить любого топ-соперника.

    В их последнем очном поединке «Бис» в столице взяли верх (5:3), поэтому ничего не мешает «Брюинз» провести уверенную встречу дома. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» в матче за 1.61.

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