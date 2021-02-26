В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 26 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Столичная команда после 18 игр регулярного сезона имеет 22 очка на счету, что позволяет ей занимать вторую позицию в таблице Восточного дивизиона.

В текущем сезоне «Вашингтон» только раз обыграл «Питтсбург». Случилось это 17 февраля. На «PPG Paints-арене» гости уверенно разобрались с соперниками (3:1).

После той встречи «Кэпс» у себя дома одержали верх над «Баффало» (3:1), а затем команда Питера Лавиолетта потерпела разгромное поражение от «Рейнджерс» (1:4).

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В очередной игре на «Кэпитал Уан Арене» хозяева добыли волевую победу над «Нью-Джерси» (4:3), а в недавнем матче «Вашингтон» влетел «Питтсбургу» в овертайме (2:3).

«Питтсбург»

Коллектив из Питтсбурга имеет 21 очко, которое ему удалось добыть в 17 встречах «регулярки». На данный момент команда находится на четвертом месте в Восточном дивизионе.

В своих шести последних матчах «Питтсбург» сумел победить пять раз. Дважды в этом отрезке «пингвины» успели обыграть «Вашингтон».

Сперва «Пенс» взяли верх над столичными соперниками 14 февраля (6:3), после чего подопечные Майка Салливана уступили «Вашингтону» (1:3).

Затем «Питтсбург» дважды встретился с «Айлендерс» и добыл две победы у себя дома (4:1; 3:2). А в последней игре «Пенс» хлопнули «Вашингтон» в дополнительное время (3:2).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.58, а на победу «Питтсбурга» — 2.56.

Разумеется, в домашней игре фаворитами будут ребята Лавиолетта. Однако «пингвины» в текущем сезоне уже отобрали достаточно очков у «Кэпс».

В их очередной встрече «Пенс» снова надеются расстроить принципиального соперника. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2.5 за 1.67.