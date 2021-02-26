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    Сколько голов забьет «Питтсбург» еще в одной игре с «Кэпс»?

    «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.67) на хоккейный матч НХЛ 26 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Питтсбург»
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    Маркус Петтерссон и Каспери Капанен
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 26 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Февраля 2021 года
    Вашингтон
  • НХЛ
    •  Вашингтон 03:00 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.10
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  • 2.55
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    Столичная команда после 18 игр регулярного сезона имеет 22 очка на счету, что позволяет ей занимать вторую позицию в таблице Восточного дивизиона.

    В текущем сезоне «Вашингтон» только раз обыграл «Питтсбург». Случилось это 17 февраля. На «PPG Paints-арене» гости уверенно разобрались с соперниками (3:1).

    После той встречи «Кэпс» у себя дома одержали верх над «Баффало» (3:1), а затем команда Питера Лавиолетта потерпела разгромное поражение от «Рейнджерс» (1:4).

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    В очередной игре на «Кэпитал Уан Арене» хозяева добыли волевую победу над «Нью-Джерси» (4:3), а в недавнем матче «Вашингтон» влетел «Питтсбургу» в овертайме (2:3).

    «Питтсбург»

    Коллектив из Питтсбурга имеет 21 очко, которое ему удалось добыть в 17 встречах «регулярки». На данный момент команда находится на четвертом месте в Восточном дивизионе.

    В своих шести последних матчах «Питтсбург» сумел победить пять раз. Дважды в этом отрезке «пингвины» успели обыграть «Вашингтон».

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    • Сперва «Пенс» взяли верх над столичными соперниками 14 февраля (6:3), после чего подопечные Майка Салливана уступили «Вашингтону» (1:3).

    Затем «Питтсбург» дважды встретился с «Айлендерс» и добыл две победы у себя дома (4:1; 3:2). А в последней игре «Пенс» хлопнули «Вашингтон» в дополнительное время (3:2).

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.58, а на победу «Питтсбурга» — 2.56.

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    Разумеется, в домашней игре фаворитами будут ребята Лавиолетта. Однако «пингвины» в текущем сезоне уже отобрали достаточно очков у «Кэпс».

    В их очередной встрече «Пенс» снова надеются расстроить принципиального соперника. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2.5 за 1.67.

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    Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Питтсбург» 26.02.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.67.
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