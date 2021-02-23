В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Баффало». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 23 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Команда из Нью-Йорка опустилась в Восточном дивизионе на пятое место. После 17 сыгранных матчей она имеет 19 очков на счету и отстает от четвертой позиции по дополнительным данным.

Последний домашний поединок «Айлендерс» провели 14 февраля. В тот день «островитяне» принимали «Бостон» и добыли волевую победу над «медведями» (4:2).

Затем хоккеисты с Бруклина дважды зарубились с «Баффало». Оба раза подопечные Барри Троца спокойно переиграли «мечей» (3:1; 3:0).

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А в паре последних матчей «Айлендерс» остались без очков. В гостях команда из Нью-Йорка потерпела поражения от «Питтсбурга» (1:4; 2:3).

«Баффало»

Команда из Буффало сыграла в 14 матчах «регулярки», но заработала в них всего 12 очков. В зачете Восточного дивизиона она занимает последнее место.

В заключительном поединке января «Баффало» у себя дома принимал «Нью-Джерси». Игра в «КиБанк Центре» закончилась победой «мечей» по буллитам (3:3, 1:0).

А после той встречи «Себс» ждала неприятная серия из четырех поражений. Сперва «Девилз» взяли реванш (5:3). Позже «клинки» дважды уступили «Айлендерс» (1:3; 0:3).

В одном из последних матчей «Баффало» оказался слабее «Вашингтона» (1:3). Выпутаться из полосы неудач «Себс» смогли 20 февраля, хлопнув «Нью-Джерси» (3:2).

Прогноз

Победа «Айлендерс» в предстоящем матче оценивается в 2.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Баффало» — 3.38.

Два крайних поединка с «Питтсбургом» подвинули нью-йоркскую команду на пятое место. Но войти в зону плей-офф она может в игре против аутсайдера дивизиона.

У себя дома «Айлс» не станут терять очки в подобных встречах. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» в матче с коэффициентом 1.68.