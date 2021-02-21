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    «Филадельфия» заработает очки в Бостоне?

    «Бостон» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч НХЛ 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «ТД Гарден» 21 февраля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    Бостонский коллектив лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 15 поединках регулярного чемпионата он заработал 22 балла.

    Со 2 по 13 февраля «Бостон» добыл 5 побед кряду. Сперва в гостях «медведи» взяли верх над «Вашингтоном» (5:3), после чего «Бис» обыграли «Филадельфию» в овертайме (4:3).

    В следующем поединке с «Флайерз» подопечные Брюса Кэссиди оказались сильнее в основное время (2:1), а затем «медведи» хлопнули «Рейнджерс» в добавочном периоде (3:2) и в ходе часа игры (1:0).

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    Прервалась серия без поражений 14 февраля, когда «Бостон» влетел «Айлендерс» (2:4). Недавняя встреча завершилась для «медведей» осечкой в дуэли с «Нью-Джерси» (2:3).

    «Филадельфия»

    Команда из Филадельфии занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 14 поединках «Флайерз» насобирали 22 очка.

    В первой встрече февраля «Филадельфия» дома зарубилась с «Айлендерс». Матч в «Веллс Фарго Центре» закончился победой хозяев в овертайме (4:3).

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    • Затем подопечные Алена Виньо пару раз сыграли с «Бостоном». Сперва «летчики» уступили в добавочном периоде (3:4), а позже — в основное время (1:2).

    Далее в гостях «Филадельфия» раскатала «Вашингтон» (7:4). А в своем последнем матче «летчики» оказались слабее «Рейнджерс» в серии буллитов (2:2, 1:2).

    Прогноз

    На победу «Бостона» в этом поединке букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.74, а на победу «Филадельфии» — 3.48.

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    Два лидера Восточного дивизиона в текущем сезоне встречались между собой четырежды. Но ни в одном матче «летчики» не выиграли.

    Такая статистика личных встреч не может устраивать ребят Алена Виньо, потому в гостях они попытаются хоть раз обойти «Бостон». Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» или ничья с коэффициентом 1.99.

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