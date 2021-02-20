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    «Рейнджерс» способны на подвиг в Вашингтоне?

    «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.88) на хоккейный матч НХЛ 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. «Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    Хоккейный клуб из Вашингтона находится в тройке лидеров Восточного дивизиона. На данный момент он успел сыграть в 15 матчах и заработать 19 баллов.

    В последней январской встрече «Вашингтон» хлопнул «Бостон» в дополнительное время (4:3). А после этого «Кэпс» пережили серию из четырех поражений.

    Во второй игре с «Брюинз» подопечные Питера Лавиолетта уступили с разницей в 2 шайбы (3:5). Затем столичные ребята слились «Рейнджерс» (2:4), «Филадельфии» (4:7) и «Питтсбургу» (3:6).

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    Выпутаться из полосы потерь «Вашингтон» сумел благодаря второй кряду встрече с «пингвинами» (3:1). А в недавнем матче «Кэпс» победили «Баффало» (3:1).

    «Рейнджерс»

    В 15 играх регулярного первенства нью-йоркский коллектив сумел забрать себе 13 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на седьмом месте.

    Последний раз «Рейнджерс» выигрывали в основное время 5 февраля. Именно в тот вечер «синерубашечники» у себя дома взяли верх над «Вашингтоном» (4:2).

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    • После победы над столичным клубом хоккеисты с Манхэттена проиграли в дерби «Айлендерс» (0:2). Позже были поражения от «Бостона» в овертайме (2:3) и в ходе часа поединка (0:1).

    Еще одну потерю очков в родных стенах «Рейнджерс» пережили 17 февраля в дуэли с «Нью-Джерси» (2:5). А 19 числа «синерубашечники» вырвали победу у «Филадельфии» по буллитам (2:2, 2:1).

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.82, а на победу «Рейнджерс» — 3.44.

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    В текущем сезоне нестабильная команда Дэвида Куинна уже неприятно удивила «Вашингтон». Столичный клуб и сам в первой половине февраля сдал позиции. И только в недавних играх «Кэпс» начали приходить в себя.

    Против топ-клубов Восточного дивизиона «синерубашечники» в текущем сезоне пытаются биться на равных, поэтому стоит ждать голов в их гостевом матче. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 с коэффициентом 1.88.

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