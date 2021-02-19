НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Баффало», Овечкин снова не забил, «Питтсбург» разгромил «Айлендерс»

В регулярном чемпионате НХЛ завершился очередной игровой день.

«Вашингтон» — «Баффало» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором одной результативной передачи. Впервые в сезоне он не смог забить в трех играх кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Бэкстрем — 8 (бол., Оши, Овечкин), 17:23 — 1:0. Уилсон — 6 (мен.), 26:38 — 2:0. Шири — 4 (Эллер, Шульц), 47:28 — 3:0. Улофссон — 6 (бол., Райнхарт, Айкел), 51:27 — 3:1Вратари: Ванечек — Улльмарк (57:52)Штраф: 4 — 2Броски: 21 (6+11+4) — 23 (6+11+6)

«Вашингтон» — «Баффало». Обзор матча

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой матча с «Филадельфией». В первой игре после травмы российский хоккеист стал автором результативного паса и победного буллита.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Обе-Кубель — 2 (Раффль, Хэйс), 0:59 — 1:0. Блэкуэлл — 3 (бол., Бучневич, Битетто), 23:24 — 1:1. Смит — 1 (Панарин, Строум), 48:21 — 1:2. Фэраби — 7 (Хэйс, Кутюрье), 58:46 — 2:2Победный буллит: ПанаринВратари: Харт (57:29 — 57:47, 58:01 — 58:46) — ГеоргиевШтраф: 10 — 10Броски: 22 (6+7+7+2) — 33 (11+12+6+4)

«Филадельфия» — «Рейнджерс». Обзор матча

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. Россиянин впервые в сезоне набрал два очка в одном матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Кросби — 6 (Капанен), 4:15 — 1:0. Блюгерс — 3 (Мэтисон, Эстон-Риз), 38:01 — 2:0. Зукер — 4 (Раст, Малкин), 49:11 — 3:0. Нельсон — 4 (бол., Бэйли, Ледди), 55:39 — 3:1. Раст — 6 (п.в., Зукер, Малкин), 56:54 — 4:1Вратари: Джерри — Варламов (56:45 — 56:54)Штраф: 21 — 33Броски: 37 (11+15+11) — 32 (14+11+7)

«Питтсбург» — «Айлендерс». Обзор матча

«Коламбус» — «Нэшвилл» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко сделали по одной результативной передаче.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус Блю Джэкетс» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Аткинсон — 7 (Лайне, Гавриков), 19:43 — 1:0. Доми — 3 (Джонс, Нэш), 24:56 — 2:0. Робинсон — 3 (п.в., Григоренко, Пик), 57:29 — 3:0Вратари: Мерзликинс — Сарос (57:08 — 57:29)Штраф: 2 — 0Броски: 22 (9+9+4) — 32 (10+9+13)

«Коламбус» — «Нэшвилл». Обзор матча

«Торонто» — «Оттава» — 7:3 (3:1, 3:1, 1:1)

Автором победного гола стал нападающий «Торонто» Илья Михеев. Для российского хоккеиста эта шайба стала второй в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто Мэйпл Ливз» — «Оттава Сенаторз» — 7:3 (3:1, 3:1, 1:1) Голы: Мэттьюс — 15 (бол., Райлли, Торнтон), 10:29 — 1:0. Торнтон — 3 (Маззин, Марнер), 16:43 — 2:0. Штюцле — 5 (Тирни), 17:51 — 2:1. Мэттьюс — 16 (Марнер, Торнтон), 19:37 — 3:1. Михеев — 2 (Нюландер, Керфут), 21:39 — 4:1. Марнер — 8 (Райлли, Мэттьюс), 23:45 — 5:1. К. Браун — 4 (Пека, Райлли), 27:37 — 5:2. Нюландер — 5 (бол., Спецца, Мэттьюс), 31:00 — 6:2. Батерсон — 3 (Штюцле, Степан), 51:11 — 6:3. Таварес — 6 (Марнер, Керфут), 56:53 — 7:3Вратари: Хатчинсон — Хегберг (Мюррей, 12:00)Штраф: 4 — 6Броски: 31 (10+14+7) — 37 (12+9+16)

«Торонто» — «Оттава». Обзор матча

«Бостон» — «Нью-Джерси» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) Голы: Палмиери — 1 (Хьюз), 21:34 — 0:1. Палмиери — 2 (мен., Сиверсон, Братт), 30:39 — 0:2. Дебраск — 1 (бол.), 32:36 — 1:2. Заха — 4 (Юнссон, Батчер), 35:37 — 1:3. Макэвой — 2 (бол., Пастрняк, Ритчи), 58:54 — 2:3Вратари: Галак (57:49 — 58:54, 59:00) — БлэквудШтраф: 12 — 10Броски: 27 (7+8+12) — 26 (7+11+8)

«Бостон» — «Нью-Джерси». Обзор матча

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) Голы: Хоффман — 6 (бол., Сундквист, Перрон), 6:12 — 1:0. Грегор — 3 (Мелош, Гэмбрелл), 28:27 — 1:1. Леонард — 2 (Донато, Марло), 34:31 — 1:2. Шенн — 8 (Хоффман, Перрон), 59:20 — 2:2. Перрон — 6 (бол., Крюг, Биннингтон), 64:00 — 3:2Вратари: Биннингтон (58:39 — 59:20) — ДжонсШтраф: 2 — 8Броски: 45 (12+8+15+10) — 32 (10+12+9+1)

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Обзор матча

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:3 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона Койотс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Браун — 8 (Копитар, Иафалло), 4:21 — 0:1. Картер — 3 (Даути, Виларди), 11:50 — 0:2. Гарлэнд — 7 (Келлер, Н. Шмалц), 21:00 — 1:2. Кессел — 5 (Питлик, Хант), 25:51 — 2:2Победный буллит: ВилардиВратари: Кемпер — КуикШтраф: 6 — 6Броски: 22 (6+6+6+4) — 29 (14+9+5+1)

«Аризона» — «Лос-Анджелес». Обзор матча

«Анахайм» — «Миннесота» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Миннесота» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Голы: Хартман — 2, 7:27 — 0:1. Фиала — 4 (Цуккарелло), 8:05 — 0:2. Стил — 2 (Хейнен), 32:00 — 1:2. Фолиньо — 2 (бол., Паризе, Бонино), 56:15 — 1:3Вратари: Гибсон (58:52) — КяхкененШтраф: 12 — 6Броски: 17 (3+6+8) — 27 (9+7+11)