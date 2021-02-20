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    Будет ли удачным выезд «Спартака» в Казань?

    «Ак Барс» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч КХЛ 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Спартак»
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    «Спартак»
    В матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Февраля 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    Казанский коллектив уже сыграл в 56 поединках регулярного первенства и заработал в них 86 баллов. В зачете Восточной конференции он давно и с отрывом лидирует.

    В конце января и начале февраля турнирно немотивированный «Ак Барс» сумел добыть четыре победы кряду в основное время.

    Соперниками казанцев были: «Автомобилист» (3:1), «Куньлунь» (3:1), «Трактор» (3:2) и снова «Автомобилист» (3:2). Но в следующем матче «коты» пострадали от «Металлурга» Мг (0:3).

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    После потери в поединке с «Магниткой» «Ак Барс» провел напряженную встречу с «Динамо» Рига, в которой он все же победил (4:3). А в «Зеленом дерби» ребята Дмитрия Квартальнова влетели «Салавату Юлаеву» (2:3).

    «Спартак»

    Команда из столицы вновь сумела ворваться в зону плей-офф. Теперь она занимает восьмое место в Западной конференции с 58 баллами, добытыми в 56 встречах.

    Турнирная ситуация вынуждает «Спартак» бороться за победу в каждом поединке. Но получается это у красно-белых далеко не всегда.

    В паре последних матчей января «гладиаторы» потерпели поражения от «Металлурга» Мг (1:3) и СКА (0:5). Затем подопечные Олега Знарка хлопнули «Куньлунь» (5:3).

    В следующей встрече москвичи были разгромлены «Северсталью» (2:1), а в другом матче они победили «Динамо» Рига (2:1). Позже «Спартак» уступил СКА (1:3) и обыграл «Торпедо» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Ак Барса» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью — 4.80, а на победу «Спартака» — 5.15.

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    Казанский клуб намного сильнее ребят из Москвы. Но сейчас «коты» нередко транжирят баллы в играх с соперниками послабее.

    За это и может зацепиться коллектив Знарка, чтобы остаться в зоне плей-офф. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» с форой +2 за 1.60.

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