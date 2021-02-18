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    Как «Йокерит» встретит гостей из Минска?

    «Йокерит» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 1.78) на хоккейный матч КХЛ 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Динамо» Минск
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    Томми Кивисте
    В матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йокерит»

    Финский клуб является одним из тех на «Западе», кто еще не гарантировал себе место в плей-офф. Сейчас он занимает пятую позицию в конференции с 65 очками на счету.

    На «Хартвалл Арене» «Йокерит» проиграл три последних матча. В конце января «шуты» крупно влетели «Металлургу» Мг (1:5), после чего в Москве они уступили «Динамо» (1:5).

    Еще в паре гостевых встреч подопечные Лаури Марьямяки победили «Куньлунь» (2:1) и оказались слабее СКА (2:3). Вернувшись в родные стены, «джокеры» проиграли «Северстали» в овертайме (1:2).

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    В следующем домашнем матче «Йокерит» не справился с «Куньлунем» в дополнительное время (4:5), а 14 февраля финны в Магнитогорске разгромили «Металлург» Мг (5:2).

    «Динамо» Минск

    Белорусская команда в Западной конференции опустилась на седьмое место. В 55 поединках она набрала 61 очко. Разрыв между восьмым «Витязем» составляет 5 пунктов.

    В семи недавних матчах «Динамо» Минск потерпело пять поражений. В двух встречах в родных стенах из трех в конце января «зубры» уступили «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (2:4).

    А в последнем поединке прошлого месяца подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли «Витязь» (5:4). В первом февральском матче динамовцы влетели«Авангарду» (1:3).

    Еще одно гостевое поражение белорусский клуб пережил во встрече с «Витязем» (1:3), после чего была победа над «Сочи» (4:3) и потеря очков в дуэли с «Динамо» Москва (4:6).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.60, а на победу «Динамо» Минск — 4.30.

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    Среди оставшихся без плей-офф клубов «Запада» именно «Йокерит» ближе к попаданию в следующий раунд, поэтому «шуты» дома будут штурмовать ворота гостей из Минска в попытках добиться положительного результата.

    Динамовцы в своих последних семи матчах пропускали от соперников 3+ шайбы. Финская команда также способна вколотить им несколько голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 3 с коэффициентом 1.78.

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    Прогноз и ставка на матч «Йокерит» — «Динамо» Минск 18.02.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.78.
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