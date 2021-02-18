«Калгари»
Канадский коллектив из Калгари после 15 сыгранных матчей имеет на своем счету 17 баллов. В таблице Северного дивизиона он находится на пятом месте.
После частых поражений «Калгари» смог немного улучшить свои результаты в пяти недавних встречах. Четырежды в этих поединках «огоньки» победили в основное время.
Сперва на своем льду «Калгари» вырвал нужный результат у «Эдмонтона» (5:4), после чего «Флеймз» одержали верх над «Виннипегом» (3:2) и хлопнули «Ванкувер» (3:1).
В следующем матче против «Накс» подопечные Джеффа Уорда остались без очков (1:3), однако 16 февраля «Калгари» взял верх над «Ванкувером» в овертайме (4:3).
«Ванкувер»
Другой коллектив из Канады принял участие в 19 поединках регулярного первенства. С 15 баллами в резерве он занимает сейчас шестую позицию в зачете Северного дивизиона.
В первой половине февраля «Ванкувер» только проигрывал. Печальный отрезок продлился шесть матчей кряду. А начался он с потерь очков в дуэли с «Монреалем» (2:6; 3:5).
Позже ребята Трэвиса Грина трижды встретились с «Торонто» и снова остались ни с чем (3:7; 1:5; 1:3). Затем «Накерс» влетели и «Калгари» (1:3).
Хоть как-то разбавить все предыдущие потери «Ванкуверу» удалось благодаря победе над «Калгари» 14 февраля (3:1). Но через пару дней «Накс» уступили «огонькам» в овертайме (3:4).
Прогноз
На победу «Калгари» букмекеры предлагают поставить за 2.10, ничья оценивается в 4.68, а победа «Ванкувера» — в 2.97.
Среди клубов Северного дивизиона «Ванкувер» пропустил больше всех. В их воротах уже успела побывать 71 шайба.
За счет плохой обороны и средней атаки матчи с участием «Накс» часто получаются результативными. Голов можно ожидать и от четвертого кряду поединка с «Калгари». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.70.