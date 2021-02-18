В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» будет принимать «Ванкувер». Матч пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 18 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Калгари» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Канадский коллектив из Калгари после 15 сыгранных матчей имеет на своем счету 17 баллов. В таблице Северного дивизиона он находится на пятом месте.

После частых поражений «Калгари» смог немного улучшить свои результаты в пяти недавних встречах. Четырежды в этих поединках «огоньки» победили в основное время.

Сперва на своем льду «Калгари» вырвал нужный результат у «Эдмонтона» (5:4), после чего «Флеймз» одержали верх над «Виннипегом» (3:2) и хлопнули «Ванкувер» (3:1).

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В следующем матче против «Накс» подопечные Джеффа Уорда остались без очков (1:3), однако 16 февраля «Калгари» взял верх над «Ванкувером» в овертайме (4:3).

«Ванкувер»

Другой коллектив из Канады принял участие в 19 поединках регулярного первенства. С 15 баллами в резерве он занимает сейчас шестую позицию в зачете Северного дивизиона.

В первой половине февраля «Ванкувер» только проигрывал. Печальный отрезок продлился шесть матчей кряду. А начался он с потерь очков в дуэли с «Монреалем» (2:6; 3:5).

Позже ребята Трэвиса Грина трижды встретились с «Торонто» и снова остались ни с чем (3:7; 1:5; 1:3). Затем «Накерс» влетели и «Калгари» (1:3).

Хоть как-то разбавить все предыдущие потери «Ванкуверу» удалось благодаря победе над «Калгари» 14 февраля (3:1). Но через пару дней «Накс» уступили «огонькам» в овертайме (3:4).

Прогноз

На победу «Калгари» букмекеры предлагают поставить за 2.10, ничья оценивается в 4.68, а победа «Ванкувера» — в 2.97.

Среди клубов Северного дивизиона «Ванкувер» пропустил больше всех. В их воротах уже успела побывать 71 шайба.

За счет плохой обороны и средней атаки матчи с участием «Накс» часто получаются результативными. Голов можно ожидать и от четвертого кряду поединка с «Калгари». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.70.