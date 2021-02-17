В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 17 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Команда из Нью-Йорка сыграла в 13 поединках регулярного чемпионата и одержала в них 11 баллов. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на шестой позиции.

В родных стенах «Рейнджерс» провели шесть недавних матчей. Но только в двух из них «синерубашечники» смогли победить.

В одном из выигранных поединков коллектив Дэвида Куинна одержал верх над «Питтсбургом» (3:1), а во втором он разобрался с «Вашингтоном» (4:2).

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В трех недавних встречах «рейнджеры» проиграли. Сперва хоккеисты с Манхэттена слились в дерби против «Айлендерс» (0:2), после чего были поражения от «Бостона» в овертайме (2:3) и в основное время (0:1).

«Нью-Джерси»

Хоккейный клуб из Ньюарка, штат Нью-Джерси, провел в «регулярке» только 9 матчей, в ходе которых было заработано 10 очков. В зачете Восточного дивизиона он занимает 7 место.

С «рейнджерами» «Нью-Джерси» уже разок встречался. В поединке 20 января «дьяволы» на выезде взяли верх (4:3). После матча с «синерубашечниками» «Девилз» дважды сыграли с «Айлендерс».

Сперва подопечные Линди Раффа крупно уступили (1:4), а затем коллектив из Ньюарка сумел взять реванш (2:0). В трех следующих матчах «Девс» проиграли.

Пару раз «Нью-Джерси» влетел «Филадельфии» (3:5; 1:3) и оказался слабее «Баффало» по буллитам (3:3, 0:1). А в последнем на данный момент поединке «дьяволы» обыграли «мечей» (5:3).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.68, а на победу «Нью-Джерси» — 3.10.

Последний матч «Девилз» провели 31 января, а затем вынуждены были отправиться на карантин. К грядущему поединку в «Мэдисон Сквер Гарден» команда подходит с потерями из 13 хоккеистов.

С такой нехваткой кадров Линди Раффу будет трудно подготовиться к игре против «рейнджеров», которым как раз не помешают очки в подобной встрече. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 1.63.