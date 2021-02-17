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    «Айлендерс» затащат второй матч с «Баффало»?

    «Баффало» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.38) на хоккейный матч НХЛ 17 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Айлендерс»
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    «Айлендерс»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 17 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.00
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Баффало»

    Сыграв в 11 матчах регулярного первенства, хоккейный клуб из Буффало, штат Нью-Йорк, сумел набрать всего 10 очков, из-за чего в Восточном дивизионе он занимает 8 место.

    Последние пять поединков «Баффало» посчастливилось провести в «КиБанк Центре». Но родные стены не особо помогали «мечам», так как те добыли всего 2 победы в статусе хозяев.

    В одном из удачных матчей «Себс» одержали верх над «Рейнджерс» (3:2). Но уже во второй игре против «синерубашечников» коллектив Ральфа Крюгера уступил в овертайме (2:3).

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    Затем «Баффало» пару раз зарубился с «Нью-Джерси». Первую их дуэль «Себс» вытащили в серии буллитов (3:3, 1:0), после чего было поражение от «дьяволов» (3:5). А в недавней игре «мечи» уступили «Айлендерс» (1:3).

    «Айлендерс»

    Ребята из Бруклина, Нью-Йорк, ворвались в тройку лидеров Восточного дивизиона. После 14 поединков в регулярном чемпионате они имеют 17 баллов в копилке.

    В самом начале февраля «Айлендерс» потерпели пятое поражение кряду, уступив «Филадельфии» в овертайме (3:4). Но после этого «островитяне» начали заметно прибавлять.

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    • Сперва подопечные Барри Троца на своем льду хлопнули «Питтсбург» (4:3), после чего «Айлс» разделались с «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» (2:0).

    Затащив нью-йоркское дерби, «Айлендерс» уступили «пингвинам» по буллитам (3:3, 0:1). А в двух последних матчах ребята Троца обыграли «Бостон» (4:2) и «Баффало» (3:1).

    Прогноз

    На победу «Баффало» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.99, на ничью — 4.42, а на победу «Айлендерс» — 2.14.

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    После кучи потерь на старте сезона бруклинские хоккеисты смогли собраться и теперь они в тройке сильнейших. «Баффало» же пока плывет на дне и не способен нащупать свою стабильную игру.

    С худшей атакой дивизиона «мечи» не смогут расколоть одну из лучших защит. Поэтому у «островитян» имеются хорошие шансы на крупную победу. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» с форой -1 за 2.38.

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