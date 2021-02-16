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    «Сан-Хосе» разберется с «кряквами» на своем льду?

    «Сан-Хосе» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 1.65) на хоккейный матч НХЛ 16 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Анахайм»
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    Марио Ферраро
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Анахайм». Матч пройдет в «САП Центре» 16 февраля. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Февраля 2021 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 06:30 Анахайм Анахайм
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.40
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Сан-Хосе»

    Сыграв в регулярном первенстве в 13 поединках, клуб из Сан-Хосе, штат Калифорния, заработал всего 11 очков. В таблице Западного дивизиона он находится на последнем месте.

    В первых февральских играх «Сан-Хосе» как раз встретился с «Анахаймом». В одном поединке против «уток» в «Хонда Центре» гости победили по буллитам (4:4, 2:0).

    А второй их матч закончился поражением коллектива Боба Бугнера в серии бросков (1:1, 1:2). Позже «изумрудные» хлопнули «Лос-Анджелес» по буллитам (3:3, 1:0).

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    В другом поединке против «королей» «Шаркс» потерпели разгромное поражение (2:6). А 13 февраля «Сан-Хосе» уступил «Вегасу» (1:3).

    «Анахайм»

    Коллектив из Анахайма, штат Калифорния, завоевал 15 очков в 15 играх «регулярки». На данный момент он занимает четвертое место в Западном дивизионе.

    С 29 января по 1 февраля «Анахайм» пережил свой самый большой в текущем сезоне отрезок без побед, который насчитывает 3 матча. Сперва «утки» уступили «Аризоне» (2:3).

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    • А после поединков с «койотами» подопечные Далласа Экинса дважды крупно влетели «Сент-Луису» (1:6; 1:4). В своем следующем матче «кряквы» разобрались с «Лос-Анджелесом» (3:1).

    Далее были встречи с «Сан-Хосе», в ходе которых «Анахайм» уступил по буллитам (4:4, 0:2) и одержал верх в серии бросков (1:1, 2:1). А в двух матчах против «Вегаса» «утки» проиграли (4:5) и победили минимально (1:0).

    Прогноз

    На победу «Сан-Хосе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.08, а на победу «Анахайма» — 2.67.

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    «Сан-Хосе» имеет худший показатель в обороне среди всех коллективов Западного дивизиона (49 пропущенных). Но с атакой у команды дела складываются не так печально.

    Часто, несмотря на поражения, «рыбы» проводят результативные поединки с похожими по силе командами. В битве с «Анахаймом» «Шаркс» также сыграют убедительно у чужих ворот. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 с коэффициентом 1.65.

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