В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Бостон». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 13 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Коллектив из Нью-Йорка сыграл в 12 матчах регулярного сезона и заработал в этих поединках 11 очков. В зачете Восточного дивизиона он занимает шестое место.

В 20-х числах января «Рейнджерс» пережили непростой отрезок из четырех поражений, который был прерван благодаря победе над «Баффало» в овертайме (3:2).

После встречи с «Себс» «синерубашечники» проиграли «Питтсбургу» в дополнительное время, но позже они смогли взять у «пингвинов» реванш (3:1).

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Еще в одном матче «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» (4:2). А затем подопечные Дэвида Куинна сдались «Айлендерс» (0:2) и «Бостону» в овертайме (2:3).

«Бостон»

Команда из Бостона, штат Массачусетс, в своих 12 поединках сумела заработать 12 очков. Благодаря таким показателям она возглавила рейтинг Восточного дивизиона.

На чужом льду «Бостон» последний раз проигрывал в самом конце января. На «Кэпитал Уан Арене» «спицы» оказались слабее «Вашингтон» в овертайме (3:4).

Но после потери очков в дуэли со столичным клубом «Бис» взяли реванш в следующей игре (5:3). А затем была победа над «Филадельфией» в дополнительное время (4:3).

Еще в одном поединке против «Флайерз» команда Брюса Кэссиди оказалась сильнее в основное время (2:1). А в недавнем матче «Бостон» хлопнул «Рейнджерс» в добавочном периоде (3:2).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.79, на ничью — 4.62, а на победу «Бостона» — 2.22.

В первой личной встрече команды активничали у чужих ворот, но заброшенных шайб было не особо много. Исход игры в «Мэдисон Сквер Гарден» решился в пользу «Брюинз» в овертайме.

Во втором матче «Рейнджерс» также окажут гостям жесткое сопротивление, однако коллектив Кэссиди сейчас хорош и обязательно заработает очки в Нью-Йорке. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» в матче с коэффициентом 1.76.