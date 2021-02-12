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    Как много голов «Флорида» способна забить лидерам?

    «Флорида» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 12 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Тампа-Бэй»
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    Эту Луостаринен
    В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «BB&T Центре» 12 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Флорида»

    Хоккейный клуб из Санрайза в таблице Центрального дивизиона закрепился на второй позиции. Сыграв в 10 матчах, он заработал 16 баллов.

    После трех побед на старте сезона «Флорида» впервые потеряла очки 29 января. В тот вечер она влетела «Коламбусу» в серии буллитов (2:2, 0:1).

    Далее «коты» дважды обыграли «Детройт». Сперва они вытащили встречу в овертайме (3:2), а затем — в ходе часа поединка (3:2). Позже «пантеры» уступили «Нэшвиллу» в дополнительное время (5:6).

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    Но во втором кряду матче против «хищников» коллектив Джоэля Кенневилля взял реванш (2:1). В двух последних поединках «Флорида» была разгромлена «Детройтом» (1:4) и сама победила «Ред Уингз» (2:1).

    «Тампа-Бэй»

    Коллектив из Тампы, штат Флорида, принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата и заработал за все это время 19 очков. В Центральном дивизионе он уверенно лидирует.

    Первое поражение в текущем сезоне «Тампа-Бэй» пережила 23 января, крупно влетев «Коламбусу» (2:5). После этого «молнии» не справились с «Каролиной» в овертайме (0:1).

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    • Но в остальных матчах подопечные Джона Купера никому не уступали. Кроме того, в шести последних встречах «Тампа-Бэй» побеждает в основное время.

    В начале своей солидной серии ребята Купера разобрались с «Нэшвиллом» (4:3; 5:2), после чего они хлопнули «Детройт» (5:1; 3:1). А в двух недавних играх «Тампа-Бэй» снова разгромила «Нэшвилл» (4:1; 6:1).

    Прогноз

    На победу «Флориды» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 3.01, на ничью — 4.68, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.09.

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    Несмотря на хорошие результаты и второе место в Центральном дивизионе, «пантеры» забивают не очень много. А «Тампа-Бэй» вообще является лучшей в защите.

    Вскрыть оборону «молний» хозяевам грядущей встречи будет сложно, много в сетку «Тампы» «коты» не настреляют. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Флориды» меньше 3 с коэффициентом 1.60.

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