В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Сан-Хосе». Матч пройдет в «Хонда Центре» 6 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

Клуб из Анахайма, штат Калифорния, сыграл в 11 поединках, в которых получил 10 очков. В зачете Западного дивизиона он находится на пятой позиции.

Недавно «Анахайм» сумел добыть победы в двух встречах кряду. Пока это самая большая серия для «уток». А началась она с матча против «Колорадо» (3:1).

В следующей игре «кряквы» одержали верх над «Аризоной» с минимальным счетом (1:0), после чего подопечные Далласа Экинса потерпели три поражения кряду.

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Уступил «Анахайм» той же «Аризоне» (2:3) и дважды влетел «Сент-Луису» (1:6; 1:4). А в своем последнем матче «утки» разобрались с «Лос-Анджелесом» (3:1).

«Сан-Хосе»

Другая команда из штата Калифорния пока является худшим представителем Западного дивизиона. На ее счету имеется всего 6 баллов, заработанных в восьми встречах.

В текущем сезоне «Сан-Хосе» еще ни разу не играл у себя дома. А в пяти последних матчах «изумрудные» смогли дважды победить.

В одном из поединков, в которых «рыбы» набрали очки, коллектив Боба Бугнера хлопнул «Сент-Луис» по буллитам (1:1, 1:0), а затем «Шаркс» были разгромлены «Миннесотой» (1:4).

Но через пару дней «Сан-Хосе» взял у «дикарей» реванш (5:3). В двух последних матчах «акулы» встретились с «Колорадо» и оба раза были разгромлены (3:7; 0:3).

Прогноз

На победу «Анахайма» букмекеры дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.34, а на победу «Сан-Хосе» — 2.69.

Несмотря на турнирное положение, команда Бугнера не самая плохая в защите и в нападении. «Акулы». играют на максимум своих возможностей, но в поединках с более мощными соперниками они уступают.

Сейчас же клубу предстоит встретиться с похожей командой, поэтому у «Шаркс» появился хороший шанс на еще одно успешное выступление. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 за 1.86.