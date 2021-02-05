В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Ванкувер». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 5 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Клуб из провинции Онтарио, Канада, провел 10 игр в регулярном сезоне 2020/21. За это время он успел набрать 15 очков, благодаря чему и занял второе место в Северном дивизионе.

После поражения от «Эдмонтона» 21 января (1:3) «Торонто» выдал неплохую серию из четырех побед в основное время. А началась она с реванша в дуэли против «Ойлерз» (4:2).

Затем подопечные Шелдона Кифа дважды зарубились с «Калгари» в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» и добыли победы с минимальным перевесом (3,2; 4:3).

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В двух последних встречах «листочки» снова играли против «Эдмонтона». В первом матче «Торонто» был сильнее (4:3), а во втором он уступил в дополнительное время (3:4).

«Ванкувер»

Команда из Ванкувера, провинция Британская Колумбия, успела провести 13 поединков в чемпионате и заработать 12 очков. В Северном дивизионе она занимает пятую строчку.

Совсем недавно у «Ванкувера», как и у «Торонто», была победная серия из четырех матчей. В этих играх «Накс» обеспечивали себе перевес в 3+ шайбы.

Трижды кряду «Ванкувер» встретился с «Оттавой» дома. Ни разу команда Трэвиса Грина не пожалела своих соперников (7:1; 5:1; 4:1). Позже этот коллектив раскатал «Виннипег» (4:1).

А 2 февраля победный отрезок «Ванкувера» прервался. В поединке с «Монреалем» «Накс» уступили крупно (2:6). Ну и вторая их встреча закончилась для ребят Грина поражением (3:5).

Прогноз и ставка

На победу «Торонто» в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничью — 5.00, а на победу «Ванкувера» — 3.54.

Сейчас «Ванкувер» имеет одну из слабых защит в дивизионе. За 13 игр команда умудрилась пропустить 48 голов. Но и забивают «Накс» много (45 шайб).

А коллектив Шелдона Кифа хорош в обороне и способен уверенно обыграть любого соперника из нижней части таблицы. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» в матче с коэффициентом 1.59.