В матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «Энтерпрайзе» 5 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Коллектив из Сент-Луиса, штат Миссури, в зачете Западного дивизиона занимает первое место. В десяти играх команда получила 15 очков.

В текущем сезоне «Сент-Луис» уже успел пару раз проиграть у себя дома. Последнее поражение в родных стенах случилось 25 января. Тогда «ноты» крупно влетели «Лос-Анджелесу» (3:6).

После встречи с «Кингз» коллектив Крейга Беруби провел еще четыре матча. Ни в одном «музыканты» больше не проигрывали. Сперва они победили «Вегас» по буллитам (4:4, 2:1).

Все прогнозы на НХЛ

Позже «Сент-Луис» встретился с «Анахаймом» и разгромил «уток» в двух поединках (6:1; 4:1). А 3 февраля команда Беруби одержала верх над «Аризоной» (4:3).

«Аризона»

Клуб из Глендейла сыграл в девяти матчах «регулярки» и заработал всего 7 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона этот коллектив находится на 7 месте.

В текущем сезоне «Аризона» смогла добыть только три победы. Первая прилетела в копилку «Йотис» 16 января, когда команда Рика Токкета обыграла «Сан-Хосе» (5:3).

А после этого «койоты» потерпели два поражения от «Вегаса» (2:4; 2:5). Справиться с «отбросами» «Аризона» смогла в поединке 23 января (5:2), но затем она опять уступила соперникам из Парадайса (0:1).

В своем следующем матче «Аризона» минимально проиграла «Анахайму» (0:1), а затем смогла взять у «уток» реванш (3:2). В последней встрече «Йотис» оказались слабее «Сент-Луиса» (3:4).

Прогноз и ставка

На победу «Сент-Луиса» букмекеры дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.48, а на победу «Аризоны» — 3.28.

Несмотря на первое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» нельзя назвать надежной командой. За 10 игр «ноты» пропустили 32 шайбы. А это худший показатель среди всех в таблице.

«Койоты» вполне способны настрелять в сетку «Сент-Луиса» много голов, как это было в их недавней игре. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2 с коэффициентом 1.69.