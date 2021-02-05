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    Сможет ли «Аризона» забросить несколько шайб «Сент-Луису»?

    «Сент-Луис» — «Аризона». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2021 года

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    «Сент-Луис» — «Аризона»: прогноз и ставка
    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «Энтерпрайзе» 5 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Февраля 2021 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Аризона Аризона
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
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    «Сент-Луис»

    Коллектив из Сент-Луиса, штат Миссури, в зачете Западного дивизиона занимает первое место. В десяти играх команда получила 15 очков.

    В текущем сезоне «Сент-Луис» уже успел пару раз проиграть у себя дома. Последнее поражение в родных стенах случилось 25 января. Тогда «ноты» крупно влетели «Лос-Анджелесу» (3:6).

    После встречи с «Кингз» коллектив Крейга Беруби провел еще четыре матча. Ни в одном «музыканты» больше не проигрывали. Сперва они победили «Вегас» по буллитам (4:4, 2:1).

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    Позже «Сент-Луис» встретился с «Анахаймом» и разгромил «уток» в двух поединках (6:1; 4:1). А 3 февраля команда Беруби одержала верх над «Аризоной» (4:3).

    «Аризона»

    Клуб из Глендейла сыграл в девяти матчах «регулярки» и заработал всего 7 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона этот коллектив находится на 7 месте.

    В текущем сезоне «Аризона» смогла добыть только три победы. Первая прилетела в копилку «Йотис» 16 января, когда команда Рика Токкета обыграла «Сан-Хосе» (5:3).

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    • А после этого «койоты» потерпели два поражения от «Вегаса» (2:4; 2:5). Справиться с «отбросами» «Аризона» смогла в поединке 23 января (5:2), но затем она опять уступила соперникам из Парадайса (0:1).

    В своем следующем матче «Аризона» минимально проиграла «Анахайму» (0:1), а затем смогла взять у «уток» реванш (3:2). В последней встрече «Йотис» оказались слабее «Сент-Луиса» (3:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сент-Луиса» букмекеры дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.48, а на победу «Аризоны» — 3.28.

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    Несмотря на первое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» нельзя назвать надежной командой. За 10 игр «ноты» пропустили 32 шайбы. А это худший показатель среди всех в таблице.

    «Койоты» вполне способны настрелять в сетку «Сент-Луиса» много голов, как это было в их недавней игре. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2 с коэффициентом 1.69.

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