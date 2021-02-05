В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 5 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Коллектив из Нью-Йорка сумел подняться на седьмое место в таблице Восточного дивизиона. За девять сыгранных матчей он заработал 8 зачетных баллов.

После двух поединков с «Айлендерс» на старте сезона «Рейнджерс» проиграли четыре встречи кряду. И началась эта серия с поражения от «Нью-Джерси» (3:4).

Позже ребята Дэвида Куинна оказались слабее «Питтсбурга» по буллитам (3:3, 1:2) и в основное время (2:3). А затем «синерубашечники» влетели «Баффало» (2:3).

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Прервать серию потерь нью-йоркский клуб сумел благодаря победе над «мечами» в овертайме (3:2). В другой игре с «Питтсбургом» «Рейнджерс» уступили в дополнительное время (4:5). В недавнем матче «рейнджеры» взяли у «пингвинов» реванш (3:1).

«Вашингтон»

Ребята из Вашингтона, округ Колумбия, идут вторыми в таблице Восточного дивизиона с 15 очками в активе, добытыми в 10 поединках «регулярки».

Последние шесть матчей «Вашингтон» провел на «Кэпитал Уан Арене». В двух встречах «Кэпс» проиграли. Сперва была победа над «Баффало»

по буллитам (3:3, 1:0).

После этого подопечные Питера Лавиолетта уступили тому же «Баффало» в серии бросков (3:3, 0:1). Затем столичный клуб хлопнул «Айлендерс» (3:2; 6:3).

В двух недавних играх «Вашингтон» встретился с «Бостоном». Один матч коллектив Лавиолетта вытащил в дополнительное время (4:3), а в другом он потерпел поражение (3:5).

Прогноз и ставка

Победа «Рейнджерс» в предстоящем матче оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.66, а на победу «Вашингтона» — 2.59.

В этом сезоне «синерубашечники» одержали только две победы в основное время. Сейчас команда находится не в идеальных кондициях, но постепенно будет прибавлять.

Однако «Кэпс» слишком хороши, чтобы остаться с нулем в Нью-Йорке. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» или ничья с коэффициентом 1.77.