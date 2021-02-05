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    «Кэпс» вырвут победу в Нью-Йорке?

    «Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2021 года

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    «Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз и ставка
    Александр Овечкин
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 5 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.12
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Рейнджерс»

    Коллектив из Нью-Йорка сумел подняться на седьмое место в таблице Восточного дивизиона. За девять сыгранных матчей он заработал 8 зачетных баллов.

    После двух поединков с «Айлендерс» на старте сезона «Рейнджерс» проиграли четыре встречи кряду. И началась эта серия с поражения от «Нью-Джерси» (3:4).

    Позже ребята Дэвида Куинна оказались слабее «Питтсбурга» по буллитам (3:3, 1:2) и в основное время (2:3). А затем «синерубашечники» влетели «Баффало» (2:3).

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    Прервать серию потерь нью-йоркский клуб сумел благодаря победе над «мечами» в овертайме (3:2). В другой игре с «Питтсбургом» «Рейнджерс» уступили в дополнительное время (4:5). В недавнем матче «рейнджеры» взяли у «пингвинов» реванш (3:1).

    «Вашингтон»

    Ребята из Вашингтона, округ Колумбия, идут вторыми в таблице Восточного дивизиона с 15 очками в активе, добытыми в 10 поединках «регулярки».

    Последние шесть матчей «Вашингтон» провел на «Кэпитал Уан Арене». В двух встречах «Кэпс» проиграли. Сперва была победа над «Баффало»
    по буллитам (3:3, 1:0).

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    • После этого подопечные Питера Лавиолетта уступили тому же «Баффало» в серии бросков (3:3, 0:1). Затем столичный клуб хлопнул «Айлендерс» (3:2; 6:3).

    В двух недавних играх «Вашингтон» встретился с «Бостоном». Один матч коллектив Лавиолетта вытащил в дополнительное время (4:3), а в другом он потерпел поражение (3:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Рейнджерс» в предстоящем матче оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.66, а на победу «Вашингтона» — 2.59.

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    В этом сезоне «синерубашечники» одержали только две победы в основное время. Сейчас команда находится не в идеальных кондициях, но постепенно будет прибавлять.

    Однако «Кэпс» слишком хороши, чтобы остаться с нулем в Нью-Йорке. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» или ничья с коэффициентом 1.77.

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