В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

В Центральном дивизионе представители столицы находятся на первом месте. На их счету имеется 15 очков, добытых в девяти играх.

После пары побед в матчах с «Баффало» на старте сезона «Вашингтон» дважды проиграл «Питтсбургу». В одном из поединков «Кэпс» уступили по буллитам (3:3, 0:1), а в другом — в дополнительное время (4:5).

После потерь в противостоянии с «пингвинами» коллектив Питера Лавиолетта одержал верх над «Баффало» по буллитам (3:3, 1:0), а затем влетел тому же «Баффало» в послематчевых бросках (3:3, 0:1).

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Позже «Вашингтон» дважды справился с «Айлендерс» (3:2; 6:3). А недавняя встреча с «Бостоном» дошла до овертаймов, где «Кэпс» вырвали победу благодаря шайбе Овечкина (4:3).

«Бостон»

Бостонский клуб сыграл в восьми поединках регулярного чемпионата и заработал в них 12 очков. В таблице Восточного дивизиона он опустился на третье место.

После поражения от «Айлендерс» в выездном матче 19 января (0:1) «Бостон» выдал серию из четырех побед кряду. Началась она с игры против «Филадельфии», в которой «Бис» решили исход в свою пользу по буллитам (4:4, 1:0).

В другой встрече с «Флайерз» подопечные Брюса Кэссиди уже не испытывали особого давления и раскатали «летчиков» (6:1). Позже были матчи с «Питтсбургом». В первом «спицы» победили в овертайме (3:2).

А вторая дуэль с «пингвинами» закончилась разгромной победой «Бостона» (4:1). Обломал же победную серию «Бис» «Вашингтон» 31 января в дополнительное время, где ребята Кэссиди слились (3:4).

Прогноз и ставка

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.03, на ничью — 4.52, а на победу «Бостона» — 2.10.

Первый их матч в текущем сезоне получился зрелищным. Это был третий очный поединок кряду на «Кэпитал Уан Арене», в котором хозяева вырвали победу над «Бостоном».

Добить данную серию до четырех команда Лавиолетта сможет и в предстоящей встрече. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» или ничья с коэффициентом 1.80.