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    Справятся ли снова «Кэпс» с «Бостоном»?

    «Вашингтон» — «Бостон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч НХЛ 1 февраля 2021 года

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    «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз и ставка
    Первый матч между «Вашингтоном» и «Бостоном»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    В Центральном дивизионе представители столицы находятся на первом месте. На их счету имеется 15 очков, добытых в девяти играх.

    После пары побед в матчах с «Баффало» на старте сезона «Вашингтон» дважды проиграл «Питтсбургу». В одном из поединков «Кэпс» уступили по буллитам (3:3, 0:1), а в другом — в дополнительное время (4:5).

    После потерь в противостоянии с «пингвинами» коллектив Питера Лавиолетта одержал верх над «Баффало» по буллитам (3:3, 1:0), а затем влетел тому же «Баффало» в послематчевых бросках (3:3, 0:1).

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    Позже «Вашингтон» дважды справился с «Айлендерс» (3:2; 6:3). А недавняя встреча с «Бостоном» дошла до овертаймов, где «Кэпс» вырвали победу благодаря шайбе Овечкина (4:3).

    «Бостон»

    Бостонский клуб сыграл в восьми поединках регулярного чемпионата и заработал в них 12 очков. В таблице Восточного дивизиона он опустился на третье место.

    После поражения от «Айлендерс» в выездном матче 19 января (0:1) «Бостон» выдал серию из четырех побед кряду. Началась она с игры против «Филадельфии», в которой «Бис» решили исход в свою пользу по буллитам (4:4, 1:0).

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    • В другой встрече с «Флайерз» подопечные Брюса Кэссиди уже не испытывали особого давления и раскатали «летчиков» (6:1). Позже были матчи с «Питтсбургом». В первом «спицы» победили в овертайме (3:2).

    А вторая дуэль с «пингвинами» закончилась разгромной победой «Бостона» (4:1). Обломал же победную серию «Бис» «Вашингтон» 31 января в дополнительное время, где ребята Кэссиди слились (3:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.03, на ничью — 4.52, а на победу «Бостона» — 2.10.

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    Первый их матч в текущем сезоне получился зрелищным. Это был третий очный поединок кряду на «Кэпитал Уан Арене», в котором хозяева вырвали победу над «Бостоном».

    Добить данную серию до четырех команда Лавиолетта сможет и в предстоящей встрече. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» или ничья с коэффициентом 1.80.

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