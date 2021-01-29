В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 29 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Ребята из Ньюарка успели провести шесть поединков в регулярном первенстве. Заработав 7 очков, они заняли пятую позицию в таблице Северного дивизиона.

На старте «регулярки» «Нью-Джерси» сразился с «Бостоном». В двух непростых матчах «Девс» проиграли по буллитам (2:2, 0:1) и победили в дополнительное время (2:1).

Затем «Нью-Джерси» трижды встретился с нью-йоркскими командами. Сперва «дьяволы» вытащили победу в игре с «Рейнджерс» (4:3). А в матче против «Айлендерс» коллектив из Ньюарка был разгромлен (1:4).

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В другом поединке с «Айлендерс» подопечные Линди Раффа взяли реванш (2:0). А в своем недавнем матче «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» (3:5).

«Филадельфия»

Коллектив из Филадельфии в новом сезоне вышел на лед семь раз и заработал 9 баллов. В турнирной таблице Восточного дивизиона он замыкает тройку лидеров.

На старте «регулярки» «Филадельфия» выдала яркий перформанс в двух матчах с «Питтсбургом» (6:3; 5:2), после чего она крупно проиграла «Баффало» (1:6).

Но во втором поединке с «мечами» подопечные Алена Виньо взяли реванш (3:0). Затем «Флайерз» дважды встретились с «Бостоном». В первой игре «летчики» уступили по буллитам (4:4, 0:1).

А 24 января «Филадельфия» крупно влетела «спицам» в основное время (1:6). В своем последнем матче ребята Виньо одержали верх над «Нью-Джерси» (5:3).

Прогноз и ставка

На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью — 4.62, а на победу «Филадельфии» — 2.05.

Новый сезон «Нью-Джерси» начал неплохо. Но в играх с серьезными соперниками «Девс» частенько теряют очки.

В предстоящем матче гости еще раз способны огорчить команду Линди Раффа и оставить ее без набранных баллов. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» в матче с коэффициентом 1.68.