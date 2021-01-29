В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 29 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

Коллектив из Буффало в Восточном дивизионе находится на шестом месте. В семи играх регулярного чемпионата он заработал 7 очков.

Текущий сезон «Баффало» начал с двух матчей против «Вашингтона», в которых оба раза «Себс» проиграли (4:6; 1:2), а затем «мечи» добыли первую победу в «регулярке», хлопнув «Филадельфию» (6:1).

После той победы ребята Ральфа Крюгера уступили «Флайерз» во втором их поединке (0:3), после чего команду ждали еще две встречи с «Вашингтоном».

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В первой игре «Баффало» был слабее в серии буллитов (3:3, 0:1), а во второй он в послематчевых бросках хлопнул «Кэпс» (3:3, 1:0). Последний матч завершился для команды Крюгера победой над «Рейнджерс» (3:2).

«Рейнджерс»

Коллектив из Нью-Йорка, базирующийся в Манхэттене, находится на последнем месте в Восточном дивизионе. В шести поединках команда добыла всего 3 очка.

Единственную победу «Рейнджерс» одержали 17 января. В тот день они разгромили «Айлендерс» (5:0). После дерби «синерубашечники» потерпели четыре поражения кряду.

Неприятная серия началась для ребят Дэвида Куинна с потери баллов в игре с «Нью-Джерси» (3:4). А затем «рейнджеры» уступили «Питтсбургу» по буллитам (3:3, 1:2).

Еще в одной встрече с «пингвинами» нью-йоркский клуб оказался слабее в основное время (2:3). А 27 января «Рейнджерс» проиграли «Баффало» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Баффало» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.80, а на победу «Рейнджерс» — 2.51.

Как и в прошлом сезоне, «Рейнджерс» проводят ужасный старт. В своем дивизионе команда худшая по очкам. Однако их соперник и сам не особо мощно начал.

Во второй встрече нью-йоркская команда поборется за очки и возьмет реванш. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 1.69.