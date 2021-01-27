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    «Даллас» продолжит идти без потерь?

    «Даллас» — «Детройт». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч НХЛ 27 января 2021 года

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    «Даллас» — «Детройт»: прогноз и ставка
    «Даллас»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Детройт». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 27 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.50
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Даллас»

    Техасский коллектив из Далласа сыграл только в двух встречах «регулярки», но уже добыл 4 очка и ворвался в топ-4 Центрального дивизиона.

    Оба поединка «Даллас» провел против «Нэшвилла». В первом матче «звезды» продемонстрировали солидный процент реализации (25%) и смогли завершить встречу разгромной победой (7:0).

    Во втором поединке обе команды били по воротам намного реже (22:17 по ударам в створ), однако снова «шерифы» оказались точнее и одержали еще одну победу (3:2).

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    В прошлом сезоне «Даллас» прошел большую дистанцию и выиграл финал Западной конференции у «Вегаса». А в заключительной серии Кубка Стэнли техасцы уступили «Тампе».

    «Детройт»

    Команда из Детройта в шести играх чемпионата смогла раздобыть 4 балла. В зачете Центрального дивизиона она находится на последнем месте.

    Четыре матча на старте сезона «Детройт» провел у себя дома. Сперва в родных стенах «крылышки» сразились с «Каролиной». В дебютной игре хозяева были разгромлены (0:3).

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    • Во втором поединке подопечные Джеффа Блашилла смогли взять у «Кейнс» реванш (4:2). Затем было двухматчевое противостояние с «Коламбусом». В одной встрече «Ред Уингз» уступили (2:3).

    А позже «Детройт» победил «Коламбус» в дополнительное время. В двух недавних играх «крылья» сразились с «Чикаго», но оба раза уступили «ястребам» крупно (1:4; 2:6).

    Прогноз и ставка

    Победа «Далласа» в предстоящем матче оценивается в 1.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Детройта» — 3.68.

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    Кадровые потери никак не влияют на результаты техасцев. Всего за пару матчей «шерифы» поднялись в топ-4. Теперь они намерены продвинуться выше.

    В игре с одной из слабейших команд Центрального дивизиона коллектив Рика Боунесса возьмет очередные 2 балла. Наши прогноз и ставка — победа «Далласа» с коэффициентом 1.85.

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