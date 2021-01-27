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    Сколько шайб «Каролина» сможет забросить «Тампе»?

    «Каролина» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 27 января 2021 года

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    «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка
    Дуги Хэмилтон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «PNC-арене» 27 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Каролина»

    Хоккейный клуб из города Роли, штат Северная Каролина, провел в текущем сезоне всего три игры. Заработав 4 очка, он занял шестое место в зачете Центрального дивизиона.

    Первые два матча «Каролина» провела против «Детройта». В дебютном поединке «Кейнс» без шансов разгромили «крылышек» (3:0), имея полное превосходство по броскам (43:14) и реализацию — 6.98%.

    Во второй встрече с «Ред Уингз» подопечные Рода Бриндамора также чаще били по воротам соперников, но на этот раз «Детройт» был точнее, поэтому «Каролина» проиграла (2:4).

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    В своем последнем поединке «ураганы» сошлись в дуэли с «Нэшвиллом». В гостях «Каролина» выступила достойно и одержала вторую победу в сезоне (4:2).

    «Тампа-Бэй»

    Коллектив из Тампы провел в «регулярке» 4 матча, в ходе которых он заполучил 6 очков и возглавил турнирную таблицу Центрального дивизиона.

    Дважды в начале сезона «Тампа-Бэй» встретилась с «Чикаго». Однако «молнии» в родных стенах не были гостеприимными и настреляли в сетку «Блэкхокс» 10 шайб за два матча (5:1; 5:2).

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    • В третьем поединке ребята Джона Купера сразились с «Коламбусом». В этой встрече дело дошло до овертайма, где Брэйден Поинт принес «Тампе» победу (3:2).

    Следующий поединок действующие чемпионы снова провели против «Коламбуса». В игре на «Нэшнуайд Арене» гости влетели крупно и потерпели первое поражение в сезоне (2:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.76, на ничью — 4.62, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.24.

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    В трех играх «Кейнс» смогли забить 9 голов. На старте сезона атака «Каролины» смотрится неплохо. Что касается «Тампы», то у нее в защите не все идеально. В 4 встречах «молнии» уже пропустили 10 шайб.

    У себя дома ребята Бриндамора не испугаются лидеров Центрального дивизиона и с лучшей стороны проявят себя в нападении. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Каролины» больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

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